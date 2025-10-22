ロストプロフェッツのイアン・ワトキンス獄中刺殺事件、さらに男2人を逮捕

英ウェスト・ヨークシャー州警察は、凶悪な性犯罪で有罪判決を受けた元ロストプロフェッツのボーカル、イアン・ワトキンスの刺殺事件に関連して、新たに2人の男を逮捕したと発表した。

【動画】イアン・ワトキンスが殺害された、極悪犯が集う刑務所の様子

48歳だったワトキンスは、今月初め、ウェスト・ヨークシャーのHMPウェイクフィールド刑務所内で襲撃を受け死亡した。彼は幼児や乳児に対する複数の性的虐待を含む一連の犯罪で2013年に有罪判決を受け、29年の刑期に服していた。

ワトキンスの死亡翌日には、ラシード（リコ）・ゲデル（25）とサミュエル・ドズワース（43）の2人が殺人容疑で逮捕・起訴されていた。さらに10月21日、警察は共謀殺人の疑いで新たに2人の男を逮捕したと発表した。2人の名前は明らかにされていないが、年齢はそれぞれ23歳と39歳とされている。警察によると、2人は事情聴取を受けたのち保釈され、引き続き刑務所に戻される予定だという。

ウェスト・ヨークシャー警察の主任捜査官ジェームズ・エントウィッスル氏は声明で次のように述べている。「イアン・ワトキンス殺害事件に関する広範な捜査は現在も進行中で、今回の逮捕はその一環です。ご遺族には進捗状況を逐次報告していますが、現時点では新たな展開がすぐにあるとは考えていません」

ワトキンスは以前にも、2023年8月に同刑務所内で3人の受刑者に襲われ、6時間にわたって人質に取られる事件が起きていた。当時も刃物で刺されており、最終的に看守らによって救出されている。

逮捕・有罪判決を受ける以前、ワトキンス率いるロストプロフェッツは「Last Train Home」や「Rooftops」などのヒット曲で知られ、アルバム売上は340万枚を超える人気バンドだった。だが2012年9月、警察が薬物捜索令状のもと彼の自宅を捜索し、多数のパソコンや携帯電話、記録媒体を押収したことをきっかけに、バンドは活動を停止。ワトキンスはその後、性的虐待の罪を認め、裁判官から「前例がないほどの堕落」と断罪された。

From Rolling Stone US.