アダム・ランバートが新作『ADAM』より先行曲「EAT U ALIVE」配信

グラミー賞ノミネート歴をもつアダム・ランバートが、自身のレーベルよりThe Orchardの流通で７月10日（金）に6枚目のフルアルバム『ADAM』をリリースする。また、同作より先行曲「EAT U ALIVE」配信開始した。

著名なファッションフォトグラファーのニック・ナイトによるアートワークをフィーチャーし、ジョン・ベリオン、ジョン・バティステ、ジョナス・ブラザーズを手掛けるピート・ナッピがアルバムのエグゼクティブプロデュースを担当。バラエティ豊かな12曲は、ランバートの人間性と非凡な芸術性のあらゆる側面を余すことなく披露する。

ニューアルバム『ADAM』は、90年代オルタナティブとエレクトロニカから多大な影響を受けており、複数のジャンルが巧みに融合され、タイムレスな輝きを放っている。先行シングル「EAT U ALIVE」では、アルバム全体を特徴づけるダークなインダストリアルサウンドを展開。中毒性のあるエネルギッシュなコーラスと、湧き上がる原始的な本能を迸らせ、ランバートはパワフルなボーカル力で圧倒する。

「新曲”EAT U ALIVE”は、僕の音楽の新たなチャプターへと誘う、ぴったりの序章です」とランバートは語る。「90年代から2000年代初頭にかけて、僕の音楽性を形成する上で大きく影響を受けた音楽を彷彿とさせる世界観に相応しい楽曲を作りたかったのです。ナイン・インチ・ネイルズ、ビョーク、プリンス、ミューズ、ゴールドフラップ、ダフト・パンク、ジョージ・マイケル、マッシヴ・アタック、クリスタル・メソッドなどが、サウンドに影響を与えたアーティストのほんの一部です。アルバムは、人生の光と影、ポジティブな経験とネガティブな経験を分つ紙一重の境界線を解き明かします。これらの曲が、混乱しつつも必要である自己受容のプロセスを経てきた全ての人の心に響くことを願っています。自分の弱点と長所を認めることで、真の解放感が得られました。悪い部分も良い部分も全て受け入れること。常に自分が完璧主義者であり理想主義者であると思っていた僕にとっては、革新的なことでした」

アートと並び、社会活動や権利擁護も、ランバートにとっては重要な柱となっている。LGBTQ+コミュニティへの支援を継続するため、彼はLGBTQ+の人権を支援する非営利団体Feel Something Foundationを2020年に設立。また極度な貧困の撲滅を目指す権利擁護施設Global Citizenのアンバサダーを務め、５月14日（木）に開催される”Global Citizen NOW:ニューヨーク・インパクト・サミット”で講演を行う。

＜リリース情報＞

アダム・ランバート

ニュー・シングル「EAT U ALIVE」

配信中

https://songwhip.com/adam-lambert/adam

レーベル：More is More LLC

アダム・ランバート

ニュー・アルバム『ADAM』

リリース日：2026年7月10日

https://songwhip.com/adam-lambert/adam

Website：https://adamlambert.net/