バンダイ ライフスタイル事業部は、累計出荷数2億3500万個(2025年9月時点)を突破したマスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズより、「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」 (1,100円)を11月18日より販売開始する。

今回発売する「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」 (1,100円)のほか、オリジナル缶ボックスに限定ヘアバンドとびっくらたまごが2つ入った「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット(4,950円)」をANNA SUI公式オンラインショップ・ANNA SUI一部店舗・プレミアムバンダイにて販売する。

びっくらたまご Bath de parfumは、英語(bath)＋フランス語(parfum) を組み合わせた「お風呂の香水」という意味を持つ“香り”にこだわったブランド。お風呂でパルファムの香りをまとい、癒しの贅沢な時間を。素敵な香りを楽しみながらリラックスするバスタイムをお届けする。入浴剤の香りは、アナ・スイ女史が直接監修した本商品限定のティーローズの香り。

マスコット付き

オリジナルデザインのシュリンク付きで、見た目も美しい入浴剤だ。入浴剤が溶けると紫色のお湯となり、マイカ配合のため湯面がキラキラと輝き、ステンドグラスをイメージしたクリア感のあるマスコットが1点出てくる。ラインナップは、バタフライA,バタフライB,ローズ,カメオ,キャットの全5種類。ゴールドのボールチェーンが1点付属するため、お手持ちのポーチ等につけることが出来る。

限定のギフトセット「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット」(4,950円)は、「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」が2つとヘアバンド、そしてデザイン缶がセットになった、バスタイムを特別にするリラックスのためのセットだ。

「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」の 価格は1,100円。 セット内容はマスコット入り入浴剤1点 (1袋あたり)。香りはティーローズの香り。色は、紫色のお湯、マイカ配合で湯面がキラキラ輝く仕様。マスコットは全５種。ゴールドのボールチェーン1点付き。 販売ルートは全国のドラッグストア・量販店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場等。11月18日より順次発売。 発売元はバンダイ。

「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット」の 価格は4,950円。 セット内容は、オリジナルデザイン缶1点、オリジナルデザインバスヘアバンド1点、マスコット用ゴールドボールチェーン2点、びっくらたまご(バスボール)2点。 香りは、ティーローズの香り。色は、紫色のお湯、マイカ配合で湯面がキラキラ輝く仕様。マスコットは全5種。 販売ルートは、プレミアムバンダイ、ANNA SUI公式オンラインショップ、一部のANNA SUI店舗。 12月より順次発売。発売元はバンダイ。

「びっくらたまご」はバンダイの登録商標。