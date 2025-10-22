元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。サードで「一番守備がうまい」と思う選手を明かした。

谷繁元信氏

古田敦也氏も「確かに」と納得

出演者それぞれがベストナインを決める企画で、「7番・サード」に中村紀洋氏の名前をあげた谷繁氏は、「サードも(候補は)結構いたんですけど、やっぱりノリが一番守備がうまいかなと思って」と説明。これに古田敦也氏も「確かに」とうなずき、「ノリは守備がうまいよね」「肩も強い」と絶賛する。

さらに、谷繁氏は「小笠原とか村田修一もいるんですけど、その中でも一番守備がうまいかなと思って」と自身の印象を明かしていた。