オアシス来日公演、アジカン／おとぼけビ〜バ〜のゲスト出演決定

東京ドームで開催されるオアシス来日公演のスペシャルゲストが発表された。初日10月25日にはASIAN KUNG-FU GENERATION、2日目・26日にはおとぼけビ～バ～が出演する。

この発表に伴い、各公演日の開演時間も変更となっている。25日はASIAN KUNG-FU GENERATIONが午後5時30分に出演、オアシスのステージは午後6時30分にスタート（終演予定：午後8時45分）。26日はおとぼけビ～バ～が午後5時に出演、オアシスのステージは午後6時に始まる予定（終演予定：午後8時15分）。

オアシスにとっては実に16年ぶりの来日となる今回の公演。兄リアムとノエルの確執を経て奇跡的に実現した再結成ツアーとして、世界的にも大きな注目を集めている。

【関連記事】

オアシスが日本の音楽シーンに与えた影響──ブリグリ、アジカン、[Alexandros]、マカロニえんぴつ、Vaundyまで

ツアーグッズが当たるファン投稿キャンペーン「#lookback25」詳細：https://OasisJP.lnk.to/lookback25

オアシス来日記念公式サイト

https://oasislive25.jp

（※グッズ詳細：https://oasislive25.jp/goods/）

日本唯一の公式オンラインストア「Oasis Live 25 JAPAN Official Online Store」

https://items-store.jp/oasis2025

公式ポップアップ・ショップ「Oasis Live 25 Tokyo Fan Store」

開催期間：2025年10月11日（土）～11月2日（日）

開催場所：MIYASHITA PARK内 1階 「Park in Park」

営業時間：11時～21時（予定）

入場料：無料（基本予約制）

入場整理券予約サイト：https://reservation-system.jp/s/oasis25

〈Oasis：SHIBUYA MIYASHITA PARK Official Playlist〉

特別な空間を彩る30曲がプレイリストとして公開

再生・保存：https://OasisJP.lnk.to/SMP

『モーニング・グローリー：30周年記念デラックス・エディション』

2025年10月3日リリース

新たなアンプラグド・バージョン5曲を収録

①限定2CD／②3LP／③デジタルの3形態で登場

購入：https://bio.to/Oasis_wtsmg30_physicalRS

『Complete Studio Album Collection』 ＜8CD/14LP＞

全スタジオ・アルバム7作に”裏ベスト”を追加した8作品を網羅した完全生産限定のボックスセット

購入：https://bio.to/Oasis_csacRS

ベストアルバム

『Time Flies...1994-2009』（2CD限定仕様リマスター盤）

発売中

購入：https://sonymusicjapan.lnk.to/Oasistf9409AW

『Familiar to Millions』25周年記念限盤

2025年11月14日リリース

2000年7月のウェンブリー・スタジアム公演を収録した初ライブ盤が、2CD/3LPの限定仕様で登場