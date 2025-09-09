ツマミナは9月8日、「いけすと炭と薪焼と 博多 とりとりと」を、福岡市中央区天神にオープンする。

骨つきひね鶏モモ焼き

同店は、炭と薪を使い分ける「二刀流の火入れ」で、素材ごとにそれぞれの旨味を最大限引き出す調理方法で料理を提供する。

炭 × 薪の二刀流

炭火焼きには筑前備長炭を使用し、香ばしく、中はふっくらジューシーに焼き上げる。薪焼きにはナラ薪を使用。遠赤外線と対流の柔らかな熱で芯までじんわりと火を通し、野菜はみずみずしさを保ちながら甘みが増す味わいに仕上げる。炎の音や香りまで楽しめるライブ感も特徴とのこと。

魚は、店内のいけすから上げて、その場で仕立てて提供する。胡麻サバや刺身など、博多らしい一皿も用意する。

看板メニューは、炭で表面をカリッと起こし、皮は香ばしく身はしっとりジューシーに仕上げる「骨つきひね鶏モモ焼き」。他にも「朝獲れ伊都野菜の盛り合わせ」や「玄界天然鮮魚の直前・炭タタキ」「九州地鶏の焼きすき鍋」など、こだわりのメニューを多数用意する。「飲める濃厚卵プリン」などのデザートも提供する。

九州地鶏の焼きすき鍋

店舗の1階は、焼き台を囲むカウンター席でライブ感を楽しみながら食事ができる。2階は個室中心のフロアとなっており、落ち着いた空間の中で食事ができる。