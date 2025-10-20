指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVEの冠バラエティ番組『キミは＝LOVEを愛せるか!』(フジテレビで月1回深夜レギュラー放送 ※関東ローカル)の「未公開映像付きFOD版」が、21日の放送回からFODで毎月配信される。

放送直後に配信されるFOD版では、＝LOVEメンバーだけで行う「カワイイ」をより打ち出したコーナーを展開。番組で培ってきたバラエティスキルを駆使し、メンバーそれぞれがやりたいことを通して、＝LOVEならではの女子会的ノリで「カワイさ」と「面白さ」を追求した独占企画も登場する。

さらに21日の配信回は、最新曲「ラブソングに襲われる」のフルコーラスパフォーマンス、シソンヌとは「ハロウィーン記念! カワイイゾンビ大喜利」をテーマに、ハロウィーンにちなんで、カワイイゾンビ風の衣装＆メイクを施した＝LOVEが大喜利に挑戦。FOD独占企画として「カワイく試しマッシュ!」と称した、マッシュポテトより美味しい食材をマッシュして探す料理企画が展開される。

コメントは、以下の通り。

■山本杏奈(リーダー)

「『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』FODにて「未公開映像付きFOD版」が配信されることになりました! ４年以上続く番組を、これまで以上に沢山の方に見て頂けたらうれしいです。

カワイイをテーマにしたいろいろな企画にもチャレンジしています！そして個性を大切にしながらもキャラクターを引き出してくださる、シソンヌさんとの掛け合いも見所です！ぜひ全国のみなさんが番組を見て笑顔になってくれるとうれしいです！」

■佐々木舞香(新曲「ラブソングに襲われる」センター)

「『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』のにぎやかで騒がしく、そしてちょっぴりお馬鹿な姿など…いろいろな＝LOVEがいつでもFODで見られるようになるということで、とってもうれしいです！

可愛さを追い求め、奮闘する私たちをぜひたくさんご覧ください！」