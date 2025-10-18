アクアの改良モデルに新適合！TV-KIT「TTV437」を発売｜データシステム｜

データシステムは、「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2025年9月に一部改良を実施したトヨタ アクアについて、「TTV437」の3タイプが適合すると発表した。価格は各2万7280円。

【画像】同乗者が退屈しない！快適・便利になるTV-KITのパッケージ

TV-KITを装着することで、走行中でも純正ナビ（ディスプレイオーディオ）のテレビ視聴とナビ操作ができるようになる。同乗者が走行中でもテレビを楽しめたり、カーナビの設定操作をサポートできたりと便利に使えるアイテムだ。

フロントフェイスを刷新し大きく印象を変えた改良後のアクアに適合するTTV437は、TV-KIT機能のオン・オフ操作用の小型スイッチが付属する「TTV437（切り替えタイプ）」、純正風スイッチが付属する「TTV437B-D（ビルトインタイプ）」、純正ステアリングスイッチの操作でテレビ視聴機能のオン・オフができる「TTV437S（スマートタイプ）」の3タイプを用意。

純正風スイッチが付属するビルトインタイプは車両のサービスホールの空きスペースを活用してオン・オフスイッチを取り付けられ、切り替えタイプはオリジナルの小型スイッチを任意の場所に貼り付けて使用できるなど車両の仕様や好みに合わせて選べる。

TV-KITは純正ナビにカプラーオンで接続が可能で、車両側の配線を傷つけることなく取り付けられる。

アクアにTTV437を装着して使用した際、TV-KIT機能がオンのときにナビの自車位置やLCA（レーンチェンジアシスト）機能に影響を与えない仕様となっている。ただし、自車マークの動きはTV-KITを使用しない純正時と比べて精度に差がでる場合がある（道路環境により一時的に進行方向や走行場所にずれが生じる場合がある）。

また、音声案内が画面表示の残距離よりも近い距離の音声ガイドによる案内が行われる場合があることに留意したい。

TV-KIT機能をオフにすると、純正ナビとして正常に機能するので、テレビ視聴を行わない場合、もしくは一時的な誤差などが生じた場合はTV-KITの機能をオフにすれば不都合なく利用できるだろう。

なお、適合が確認できているのはディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus 10.2インチ装着車で、8インチのディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）装着車については調査中とのことだ。（2025年10月18日現在）

［トヨタ アクア適合のTV-KIT製品概要］

［品番］

TTV437（切り替えタイプ）

TTV437B-D（ビルトインタイプ）

TTV437S（スマートタイプ）

［適合車種］

トヨタ アクア

〈型式：MXPK11・16 年式：2025年9月〜〉

・ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus（10.5インチディスプレイ）装着車

［価格］

2万7280円

「TV-KIT」シリーズの詳細情報

https://www.datasystem.co.jp/products/tvkit_sr.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp