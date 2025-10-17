MIYACHI『SALARYMAN STRIKES BACK』インタビュー「ファッションとフレックスじゃ生き残れない」

米NY生まれ、NY育ち、日本とアメリカをルーツに持ち、英語と日本語を自在に操り、二つの国を行き来し、その活動を日本でも海外でも展開するラッパーMIYACHI（ミヤチ）。自身が運営するYouTubeチャンネル「KONBINI CONFESSIONS」も成功させ、年々ファンの国際化が進む中、ニューアルバム『SALARYMAN STRIKES BACK』（サラリーマンの逆襲）をリリースする。ユニークな立ち位置ながらも、ユーモアもメッセージも同居するラップとドープな音楽性で、これまで以上にリアルなヒップホップを体現したアルバムとなっている。

※なお、このインタビューは本人の言葉を正確に伝えるために英語で行われ、この原稿はそれを和訳したものになります。

―ニューアルバム『SALARYMAN STRIKES BACK』ですが、どのような状況で制作に臨みましたか？ 前作『CROWS』の後、キャリアの中で一番きつい時期だったと聞きましたが、クリエイティブな面においてもそういう時期だったのでしょうか？

MIYACHI 前作のアルバムをリリースした後、当時のマネージメントとの間で非常に困難な状況に直面したんだ。詳しいことは話さないけど、そのような状況を経験した後も、キャリアを続けたいと思うアーティストはあまりいないと思う。僕にとってもスゴく複雑な時期だったし、感情的にも、金銭的にも大変な時期だった。ゼロからまた積み上げなきゃいけなかったし、タイミングもスゴく難しかった。でも、その大変な経験の中で周りを見渡すと、みんなも同じように苦労してたんだよね。ここ数年はみんなが大変な思いをしてるし、今の世界も不確実だし、みんなが乗り越えようとして試行錯誤してる。だからこのアルバムは、僕にとってのカムバック・アルバムであると同時に、僕たち全員のカムバックでもあるんだ。それでアルバムのタイトルを「サラリーマンの逆襲」にしたんだけど、これには特別な意味があるんだ。僕がこういう格好をして（白いワイシャツとネクタイ）、道行く人たちにインタビューするのを観たことがあると思うけど（注：YouTubeチャンネル『KONBINI CONFESSIONS』）、これは「MAINICHI」のミュージックビデオで演じたキャラクターが始まりなんだ。1stアルバムを出してRolling Stone Japanでインタビューを受けた時も、選挙カーでプロモーションをやってたよね。僕はこのキャラクターを通して、日本の人たちともっとつながる方法を見つけたかったんだ。僕はNY出身でアメリカで育った経験があるわけだけど、日本に来た時に日本の人たちとどう共有できるのかを考えたんだよ。これは説明すると長いんだけど、今話したことはすべてつながってるんだよね。

―アメリカで生まれ育ったあなたにとって、日本でのことはすべてが新しい経験になりましたよね。そこでサラリーマンという存在を知るようになったと思いますが、サラリーマンに対して、日本特有のものだけではなく、「働く普通の人たち」という、世界共通の日々生活している人々の姿も見たのではないですか？

MIYACHI そうだね。間違いないよ。『KONBINI CONFESSIONS』が成功してるのも、世界中の人に受け入れられたから。日本の文化は多くの人にとって興味深いものだけど、同時に共感できる部分も多いんだ。海外の人たちは、日本のことをエキゾチックだとか、全然違う文化だと思うかもしれないけど、インタビューでスーツ姿の日本人の話を聞くと、「ああ、自分も同じだ」って思えるんだ。それは僕自身も同じで、僕は日本出身じゃないし、個人的にはよりアメリカ人としての感覚が強いけど、ラッパーとして成功する前のことを思い返すと、普通に仕事をしながら、どうやって生きていくのかを考えてたんだ。

―『KONBINI CONFESSIONS』では、路上で酔っぱらっている人にインタビューもしていますが、一番衝撃的だったこと、印象深かったことは何かありますか？

MIYACHI 衝撃的なことっていうのは特にないかな。一番驚かされたのは、僕たちがどれだけ似てるのかということだね。かなり普通に見える人でも、めちゃくちゃ面白いことを言ったりするし、野獣みたいな一面を持ってたりもするし、秘密の人生を持ってたりもする。そういう外からはわからないこともあるんだけれど、彼らの行動が特にクレイジーというわけじゃないし、僕たちは誰もが少し変わってたり、ハメを外すのが好きだったりするんだ。それって当たり前のことなんだよね。

―『KONBINI CONFESSIONS』を通じて、日本人についての理解はさらに深まりました？ 表面上は普通に真面目にしている中にも実はダークサイドがあったりするし、多くの人はそこを普段は隠しています。そこはアメリカの文化とも違うところだと思いますが。

MIYACHI そうだね。でも同時に思うのは、違うんだけど同じってことなんだ。だからこそ面白いんだけれどね。たまには一緒にお酒を飲んで、少し酔っぱらって、くだらないことで笑い合うと、人は心を開きやすくなって、より強い絆が生まれることがある。正直でいられる場所ってあまり多くはないから、飲みながら本音で話せるのはいい経験になったんだ。特に日本ではそういう機会は少ないと思うからね。

サラリーマンを演じる理由

―MVで日本のサラリーマンを演じた曲「MAINICHI」（2020年）と「MAINICHI II FEAT. ANARCHY」（2022年）はどのように生まれた曲ですか？ 例えば、「SHIBUYAMELTDOWN」のように、泥酔したサラリーマンを笑いものにするものはありますが、何故泥酔したのかという彼らのメンタルヘルスの部分については、今まであまり誰も話題にしてこなかったと思うんです。でもあなたはサラリーマンを演じることで、何かメッセージを伝えようとしていますよね。

MIYACHI 他のアーティストをディスリスペクトするつもりは全くないけど、日本にはアイドルが多いよね？ 日本では、ポップミュージックでも、ヒップホップでも、曲のテーマとして、「手の届かない自分」、「完璧で見た目が素晴らしい自分」、「高価なものを持ってる自分」を見せる文化が多いと思うんだよね。そこでは車とかチェーンとか、イメージがスゴく重要だったりする。でもそれと現実とは大きな違いがあるし、自分たちの現実について話すというのも、音楽においては大事だと思うんだ。特にヒップホップってそうあるべきだと思うんだよね。だから僕の音楽もそういうものになってる。僕はアイドルじゃないし、「俺ができるなら君もできる」というメッセージが大事だと思うから。

―「MAINICHI」をリリースした後の反応はどうでした？

MIYACHI スゴく良かったよ。さっきも話したけど、世界中の人からたくさん反応をもらえたんだ。パキスタンとかスペインの人たちが、「これが俺の日常だ」って言ってくれたんだよ。僕がミュージックビデオで演じた日本人のライフスタイルは、オフィスに行って、仕事をして、その後は居酒屋に飲みに行くっていう、スゴく日本的なものだけど、それでも世界中の人が共感してくれた。それが一番クールなところだったね。

―ニューアルバムについて聞きたいのですが、『SALARYMAN STRIKES BACK』というタイトルからして、テーマがサラリーマンと『スター・ウォーズ』ですよね。このアルバムは今話したようなことの集大成のようにも感じましたが、アルバム制作に取りかかる前に特に考えたことはありましたか？

MIYACHI 僕は今までと変わらずリアルでありたいし、楽しみたい。自分に正直でいたいし、つらいことがあったらそれについて話したい。うまくいかないことがあったら、それも話したいし、世の中に心配なことがあれば、それも話したいんだ。全部がパーティソングである必要はないんだよ。でも同時に、音楽は楽しんでやりたいというのもある。だからこのアルバムは完全に僕自身そのものなんだよね。今まで作った中で一番僕らしいアルバムだと思う。何故なら、どの曲も重要なピースだし、どの曲も僕の一面を表してるからなんだ。

―「OHAYO!」「HERO」といった曲で特に感じたのですが、あなた自身は変わらぬスタンスかもしれないけれど、このアルバムではユーモアと同時に、メッセージも際立っていて、より深いところまで踏み込んでいますよね。リアルで正直でいたいと話してくれましたが、100％自分を出しているという感じもしました。

MIYACHI 僕はファンの皆がすでに感じていることについて話したかったんだ。「HERO」をリリースしたときに、たくさんの人から日本のヒップホップの現状について同じように感じているという反響をもらったよ。例えば、失恋の曲もあるし、おばあちゃんを最近亡くしたことについても歌ってるし、最初の曲では、落ち込んだけど立ち直ることを歌ってる。こういう経験は、多くの人が共通して経験することだと思うんだ。だからもし僕がそれをうまく表現できれば、僕のベストを尽くせたってことになるんだよ。

―「HERO」という曲ですが、日本の中でこれをはっきり歌うのは勇気が要ることだと思うんですよ。でも、この曲で歌ってることは全部本当だし、個人的には同意見なんですよね。今の日本はヒップホップが一番盛り上がっている時代になりましたが、アメリカのようにメインストリームかと言ったらそうではない。あなたはアメリカだけじゃなく、日本でもラッパーという道を選びましたが、この曲を出す意味はどういうものになるのでしょうか？

MIYACHI ヒップホップが今人気なのは素晴らしいことだし、その一部でいられることに感謝してる。ただ、正直に言うと、どれだけの人が本当にヒップホップを理解して、愛してるのかはわからないんだよね。僕自身、日本出身でも東京出身でもないから、ここでヒップホップをやれてること自体がスゴいことだし、感謝しかないんだ。だからこそ、何が本当のヒップホップなのかを話すのは僕の役目だと思ってるし、他のアーティストにもそうであってほしいと思う。だから、もし誰も言わないなら僕が言うよって感じなんだ。それをしないのは、自分のルーツに対して失礼に当たるから。

―この曲ではすべてを歌っていますよね。特に、地元の友達が死んだり、刑務所に行ったりするのは当たり前のことだから、ギャングスターのふりをする意味がないと歌っている部分は、核心を突いているなと思いました。

MIYACHI そうだね。僕はそういう人生を望んでいないし、そういうことを歌う必要もないから。そうまでしてヒップホップをやりたいとも思わない。暴力を美化しなくても、ドープなヒップホップやハードなヒップホップは作れるんだ。例えば、アメリカでケンドリック・ラマーやJ.コール、エミネムやNASを聴くと、「めちゃくちゃヤバい」とか「ドープだ」って思うよね？ そこでは必ずしも極端な暴力やネガティブなことを美化する必要はないんだ。だから僕は日本のヒップホップにも、もっとそういうスペースがあってほしいと思う。

―〈ファッションとフレックス生き残らない〉というリリックも本当のことですからね。

MIYACHI 嘘のない本物の音楽を作るのは時には難しいからね。それこそが本物のアーティスト性になるわけだけど、でも本物のアーティスト性というのは簡単には手に入らないものなんだ。

Photo by Sean D (@seandshoots)

「他人に伝えたいことって、まずは自分自身に言い聞かせたいこと」

―日本での活動、海外での活動、両方とも視野に入れていると思いますが、アーティストとしてどのようなスタンス、ビジョンを持っています？

MIYACHI 日本語の音楽も作りたいし、英語の音楽も作りたい。たとえ言語が違っていても良い音楽なら通じるし、ヴァイブスは嘘をつかないと思ってるから。だから僕の目標は世界になるね。

―それにしても、日本語のワードチョイスが素晴らしいですよね。香港で行われた、tokyovitaminとのBoiler Roomの映像を観ましたが、観客に日本語のワードを思いきり合唱させて、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。

MIYACHI ありがとう。中国人も、アメリカ人も、”チューハイ飲んだらいい感じ”（笑）。最高でした！

―今回のアルバムでも、1曲目が「NANDEYANEN」ですよね。「なんでやねん」というワードを選んだ理由は何かあります？

MIYACHI 僕は大阪出身じゃないから、ちょっと申し訳ないなと思ってるんだけど（笑）。リアルじゃないから、大阪の人に怒られるかもね。でもあの言葉ってめちゃくちゃリズミカルで、カオスなところがあるから好きなんだ。ビートを作ってくれたのはグアム出身のジェドっていう友達なんだけど、あのビート自体が物語を持ってるんだよね。僕のカムバック・ストーリーにピッタリだったから、そのまま使ってみたんだ。

―「NANDEYANEN」って、英語にすると「Why the fuck?!」になりますが、もっとファンキーだし、響きが面白いんですよね。

MIYACHI 間違いないね。英語にはないワードだから。本当に良いワードだと思うんだ。関西は大好きだから、以前「Kansai Life」という曲まで出したぐらいだよ。サンキュー、関西！（笑）

―「OHAYO!」という曲では、「OHAYO」と「GET THE FUCK UP」というワードのコンビネーションが絶妙ですよね。ミュージックビデオもスゴく面白かったし、酔い潰れている人たちに向けて、「起きろ」と言うだけではなく、文字通り「目を覚ませ」というメッセージを伝えているのも、観ているうちに感じました。

MIYACHI そうそう。他人に伝えたいことって、まずは自分自身に言い聞かせたいことだったりするんだ。自分に必要なアドバイスを他人にも伝えたい、そういう感じなんだよ。だからあの曲も、僕がカムバックするに当たって、自分に言い聞かせるための曲になってる。「人生はマジでハードだ。起きたくない。ベッドから出たくない」って日もあるけど、時には自分を奮い立たせなきゃいけないんだ。あの曲は僕にとってのそういう歌で、聴いた人にとってもそうなってくれればいいなと思ってる。そう言えば、ファンの何人かはこの曲を目覚ましに使ってるって教えてくれたよ。それを聞いた時はスゴくうれしかったね。

―ちなみに、日本で飲みすぎて、酔いつぶれて路上で寝たことはありますか？

MIYACHI 日本ではないけど、ニューヨークで一回だけあるね。デランシーとエセックスのあたりで。ニューヨークの居酒屋に行った後のことだ。

―居酒屋エフェクトですね（笑）。

MIYACHI 確かに（笑）。そう言えば、日本でも一度酔っぱらって、路上でつぶれそうになったことはあったよ。友達がいなかったらどうなってたかわからない夜もあった。そういう時は、家まで連れて帰ってくれる友達が必要なんだよ。

―「Dont Lose」のミュージックビデオの撮影は、アテネのオリンピックスタジアムで行われたんですよね。

MIYACHI そうそう。このプロジェクトのミックスとマスタリングのエンジニアがいてね。彼らは二人でCENOBITEっていうんだけど、「MAINICHI」「MAINICHI II」のプロデューサーでもあるんだ。二人ともギリシャにいたから、一緒にスタジオでアルバムを仕上げたかったんだ。それでギリシャで時間を過ごすことにしたんだよ。「Dont Lose」という曲は、まるで大きな試合の前、チャンピオンシップの直前みたいな気持ちになるから、ギリシャで撮影をやりたくなったんだ。2004年のアテネ・オリンピックのことは覚えてたし、スタジアムは長い間僕の印象に残ってたんだ。

―あと、アルバムを聴いて思ったのは、ラップのメッセージ、ユーモアだけじゃなくて、ビートもスゴくドープなんですよね。曲ごとにトピックが違うわけですが、各楽曲をどのようにビートと組み合わせて、アルバムをまとめていったのですか？

MIYACHI それをまとめるにはスゴく時間がかかったよ。今回の僕は特にやりたいことがはっきりしてたからね。スペース（宇宙）もテーマとしてあったから、「サラリーマンのスペース」みたいなところに行ったんだけど、何故そうなったのはよくわからない。タイトルに『スター・ウォーズ』の「STRIKES BACK」を入れてるからかもしれないね。それで、僕にとってのスペース感は、音で言うとアナログシンセとストリングスの音になるんだ。特に昔の映画とか、70～80年代のレコードを思い出す時に感じるスペースだよ。中には実験的なものもあるし、そういう音を目指そうということになって、プロデューサーには「このヴァイブスが必要だ」って伝えたんだ。各楽曲自体がかなりバラエティに富んでて、トラップもあればブーンバップもあるし、ドラムの雰囲気も違ったりするんだけど、シンセサイザーのスペース感が全体をまとめてくれたよ。

―アルバムで一番チャレンジだったことは？

MIYACHI アルバム制作自体いつも大変だけど、一番のチャレンジは最適なプロダクションを見つけることだった。言葉だけで自分の求めてるものをプロデューサーに説明するのは難しいんだ。だから時には自分で直接動いて、アイデアを送ったり、サウンドを自分で探したりすることもあった。あと、日本語でストーリーを伝えるのも、常にチャレンジになるね。いろいろエクスペリメントを繰り返す中で、間違えることもあったし、うまくいくこともあった。間違いとか正解とか、正直よくわからないけれど、とにかく良くなるように試行錯誤を繰り返したんだ。キャリアを通して日本語も上達してきたけれど、自分のキャラクターとスタイルも大事にしたいから、そこのバランスも常にチャレンジになってる。

―このアルバムには映画『スター・ウォーズ』のイメージがあるけれど、プリンセス・レイアが出てこないなと思っていたら、アイちゃん（「AI CHAN」）という女性キャラがいましたね。

MIYACHI イエス!! Coming soon!!（笑） アイちゃんはミュージックビデオにするつもりなんだ。ミュージックビデオだけど、ショートムービーのようで、ヤバいものになる予定だよ。本当にかっこいいアニメーションビデオにね。これは逆に聞きたいんだけど、アイちゃんのことはどう思った？

―「AI CHAN」だから、AIのことかなと最初に思いましたね。あるいは、実際の経験に基づいた曲で、ある女子とリンクして実際に会ってみたらがっかりしたとか、変なビッチにだまされそうになったとか、いろいろ解釈できたんですよね。

MIYACHI なるほど（笑）。最初に言ってもらった方向性で間違ってないよ。もうすぐビジュアルイメージも出来上がってくるから、ストーリーを理解する助けになると思う。現実とファンタジーの間の曖昧な境界線がこの曲のテーマなんだ。

―アルバムリリース後の予定は？

MIYACHI まだ発表してないけどツアーをやりたいし、リリースパーティは東京でやる予定だ。ファンと一緒にお祝いしたいんだ。中国では2つのフェスに出るし、台湾やアメリカとか他の国でもショーやプロモーションをする予定だ。今年すでにマニラ、香港でライブをやってるし、インターナショナルな活動も続けていきたいね。あとは、サラリーマン流のやり方をもっと広めていきたいね（笑）。

『SALARYMAN STRIKES BACK』

MIYACHI

Mass Appeal

配信中

https://massappeal.lnk.to/SSB

Tracklist:

1. NANDEYANEN (Prod.JED)

2. OHAYO! (Prod.XANSEI)

3. HERO (Prod.Doc Pauly)

4. DONT LOSE (Prod.Doc Pauly & MIYACHI)

5. BOUZU (Prod.HOLLY)

6. UFO (Prod.DUBBA & Doc Pauly)

7. AI CHAN (Prod.HOLLY）

8. ONLY (Prod.HOLLY)

9. DO ME Feat AK-69 (Prod.Dr.RYO)

10. EASY (Prod.HOLLY)

