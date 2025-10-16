KADOKAWAは、2025年10月15日(水)に『月刊コミックジーン 2025年11月号』を発売。表紙は『ブラックシープ』(雅鳳みゃと)が飾り、特別付録は『ブラックシープ』『平野と鍵浦』『飛と龍子』のキャラ直筆風シールとなっている。

■表紙：『ブラックシープ』

雅鳳みゃと

どうか、支配(アイ)させて？

黒い羊たちが織りなす任侠×サイコパスストーリー。

コミックス第5巻は2025年12月25日(木)発売予定。

■裏表紙：第4回武蔵野回廊文化祭×『佐々木と宮野』コラボ情報



詳細は誌面およびイベント特設サイトにて。

■特別付録：『ブラックシープ』『平野と鍵浦』『飛と龍子』キャラ直筆風シール

■巻頭カラー：『後宮の検屍女官』

漫画：おの秋人／原作：小野はるか／キャラクター原案：夏目レモン

あの日過ごした時間は、永遠に手が届かぬ幻──。

シリーズ累計56万部突破!! 大人気中華風後宮ミステリー！

■センターカラー：『古都古書祓いの陰陽師』

漫画：YUNOKI／原作：ウカラ・ガウ

新たなる呪いに、導かれて──。

鬼に呪われた童顔美男子とホスト兼イケメン陰陽師が織りなす、生死をめぐる解呪譚！

■新連載＆センターカラー：『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode』

漫画：しんき／構成：佐々木禎子／原作・監修：アース・スター エンターテイメント/KADOKAWA／キャラクター原案：藍川いち子、miyato

僕らに酔いしれる、用意はいいかい？

浸食型メディアミックスプロジェクト、コミカライズ堂々始動!!

毒を以て毒を制す、毒物男子×バトルアクションファンタジー!!

■新連載＆センターカラー：『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』

漫画：信豆めき／原作：夕鷺かのう

とっておきのお肉、おいしく召し上がれ♪

荒んだ心にしみる、暗黒童話的メシウマサイコサスペンス!!

■『月刊コミックジーン 2025年11月号』

発売日：2025年10月15日(水)

定価：660円(本体600円＋税)

判型：B5変形判