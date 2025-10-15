Uber Japanは、スマートフォンアプリ「Uber」で簡単にタクシーを配車できる「Uber Taxi」の予約機能が、10月14日よりUber Taxiを展開する38都道府県の全エリアで利用できるようになったことを発表した。

「Uber Taxi」の予約機能は、乗車予定日の90日前から15分前まで、アプリ上で簡単に配車予約ができるシステム。予約時にドライバーと車両が確定されるため、計画的に利用できる。

同機能は、今年4月に東京・大阪で提供を開始し、7月には札幌、横浜、名古屋、京都、神戸、広島、福岡、沖縄本島エリアへと拡大した。特に国内ユーザーから好評で、Uber Taxiの予約機能の利用状況は2025年4月時点と比較して約13倍にも増加していることから、38都道府県のUber Taxi展開エリアに拡大することとなった。

新規展開エリアは下記のとおり。

＜北海道・東北＞

・函館、旭川

・青森

・秋田（10月中に提供開始）

・山形

・仙台（10月20日より提供開始）

・郡山

＜関東＞

・つくば、水戸、日立

・宇都宮

・前橋、高崎

・富士、甲府

・長野、松本

＜中部＞

・静岡、浜松

・富山

・金沢

・福井

・岐阜

・四日市、津

＜近畿＞

・大津

・奈良

・和歌山

・姫路

・淡路島

＜中国・四国＞

・岡山

・松江

・福山

・高松

・高知

＜九州＞

・北九州

・久留米（10月20日より提供開始）

・熊本

・大分

・長崎、佐世保

・鹿児島（10月20日より提供開始）