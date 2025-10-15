Uber Japanは、スマートフォンアプリ「Uber」で簡単にタクシーを配車できる「Uber Taxi」の予約機能が、10月14日よりUber Taxiを展開する38都道府県の全エリアで利用できるようになったことを発表した。
「Uber Taxi」の予約機能は、乗車予定日の90日前から15分前まで、アプリ上で簡単に配車予約ができるシステム。予約時にドライバーと車両が確定されるため、計画的に利用できる。
同機能は、今年4月に東京・大阪で提供を開始し、7月には札幌、横浜、名古屋、京都、神戸、広島、福岡、沖縄本島エリアへと拡大した。特に国内ユーザーから好評で、Uber Taxiの予約機能の利用状況は2025年4月時点と比較して約13倍にも増加していることから、38都道府県のUber Taxi展開エリアに拡大することとなった。
新規展開エリアは下記のとおり。
＜北海道・東北＞
・函館、旭川
・青森
・秋田（10月中に提供開始）
・山形
・仙台（10月20日より提供開始）
・郡山
＜関東＞
・つくば、水戸、日立
・宇都宮
・前橋、高崎
・富士、甲府
・長野、松本
＜中部＞
・静岡、浜松
・富山
・金沢
・福井
・岐阜
・四日市、津
＜近畿＞
・大津
・奈良
・和歌山
・姫路
・淡路島
＜中国・四国＞
・岡山
・松江
・福山
・高松
・高知
＜九州＞
・北九州
・久留米（10月20日より提供開始）
・熊本
・大分
・長崎、佐世保
・鹿児島（10月20日より提供開始）