17歳年下の男性と子連れ再婚　夫の両親から「絶対に許さない!」と大激怒され…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#6が、10日に配信された。

ハズムさんの両親は「絶対に許さない!」と大激怒

番組では、17歳年下の夫と子連れ再婚した、メグミさん(49)・ハズムさん(32歳)の結婚8年目の生活に密着。「もっと頭撫でてほしい」と夫のハズムさんに甘える姿や、「落ち着いて話したいから」と週に2回は一緒にお風呂に入るというラブラブぶりに、スタジオは騒然となる。

そして、めぐみさんがシングルマザーだった40歳の時に出会い、一目惚れしたハズムさんとのドラマチックな恋の軌跡を再現。ハズムさんの両親から「絶対に許さない!」と大激怒されるも、彼はその日の夜に「俺が好きになった人だから絶対分かってもらえる」とメグミさんを説得し、プロポーズからわずか1時間で婚姻届を提出したという衝撃の事実が明かされた。

スタジオにはメグミさん・ハズムさん・娘のリリさんも登場し、母の再婚相手であるハズムさんについて「すごい良い父親」とコメントしていた。