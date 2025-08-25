ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンはこのほど、革新的な加熱技術TurboStartテクノロジーを搭載した最新加熱式たばこデバイス「glo Hilo Plus(グロー・ヒーロ・プラス)」を企画。仙台で先行販売された「glo Hilo」とともに、9月1日より全国で発売される。

glo Hilo Plus

glo Hilo Plusは、「Love at First」(ひと口で、惚れる・一瞬で、惚れる・ひと目で、惚れる)をコンセプトにした、glo Hiloシリーズの最新デバイス。glo Hiloと同じくTurboStartテクノロジーを採用しており、10秒以内での最速クラスの加熱時間を実現している。

また、EasySwitchペンを搭載しており、ペン型としても、充電ケースとの一体型でも楽しめる2Way仕様であるほか、EasyView タッチスクリーン搭載で、タッチスクリーンでモードの選択ができるなどの新機能を搭載している。

カラーは「ルビー」「オニキス」「サファイア」「アンバー」の全4色を展開。公式オンラインストアで発売されるほか、glo Hilo Plusのルビー、およびglo Hiloのルビーとオニキスは、全国のコンビニエンスストアにも登場。

また、8月23日よりOMOTESANDO CROSSING PARKにて開催される体験型ポップアップストア「glo Hilo│落合陽一 ポップアップストア表参道」にて、「glo Hilo」および「glo Hilo Plus」「virto」の先行発売が行われる。