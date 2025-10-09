「Octane名車研究」参加者を募集！テーマは「エンツォ フェラーリ」｜デザイナー奥山清行氏自らが語るストーリー

エンスージアスト心をくすぐるイベント「Octane 名車研究」が、11月に開催される。歴史に名を刻んだ名車を厳選し、間近で実車を眺めながらその車をとことん極めるべく、モータージャーナリストの西川 淳氏が、オーナーとの対談セッションを通じて名車の魅力や物語に迫っていく、シリーズ企画だ。

今回のテーマは「エンツォ フェラーリ」。デザインを手がけたのは、言わずと知れた日本を代表するデザイナー、奥山清行氏だ。今回はなんと奥山氏本人をゲストに迎えて、実車を前にデザインの秘話やエンツォにまつわるエピソードを語っていただくという、非常に贅沢な企画が実現した。またとない貴重な機会を、どうぞお見逃しなく。

Ferrari

Octane名車研究「ケン・オクヤマ氏が語るエンツォ フェラーリ」編

日時：2025年 11月1日(土) 16:30～18:30（16:00～受付）

場所：KEN OKUYAMA DESIGN東京スタジオ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目２７−１３

展示車両：フェラーリ・エンツォ フェラーリ

参加費：3,000円/1名

定員：10組20名程度（応募者多数の場合は抽選により決定）

応募締切：2025年10月17日(金) 23:59

エントリーフォーム：https://forms.gle/tPS6UiHwEXnFyEMv8

・天候等の諸事情により、展示車両を変更する場合もございます。あらかじめご了承のうえお申込みください

・応募者多数の場合は抽選により参加者を決定します

・当選の方へのご連絡はEメールにて10月20日(月)以降を予定しております

・会場に駐車場はございません。公共交通機関でご来場いただくか、お車でお越しの場合は近隣の駐車場へ各自でお停めいただき、ご来場ください

・参加費（3,000円/1名）は事前にお振込みをお願いします。振込先はご当選者様へのメールにてご案内します