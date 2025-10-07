巨人の田中将大が2日、YouTubeチャンネル『マー君チャンネル 田中将大』で公開された動画に出演。200勝を達成した感想を語った。

田中将大

「ほっとしているっていうのが一番」

9月30日の中日戦(東京ドーム)に先発登板し、6回を投げ2失点で見事に勝利を挙げた田中。この勝利で日米通算200勝を達成。NPB、MLBを通じて19年にわたり勝利を積み上げ、史上4人目の快挙を成し遂げることとなった。

200勝達成後に投稿されたこの動画で、田中は約半年ぶりの更新になったことを視聴者にお詫びしつつ、200勝を達成した感想を「ほっとしたっていうところが、まあ一番ですかね」と告白。

続けて、田中は「投げてる時はね、本当にチームの勝利のために投げるだけ。いつも言うように、勝ち星っていうところは自分でコントロールできる部分ではないので、そこを意識して投げることはないんですけども」と述べたうえで、「200勝をいろんな方々から期待されているし、なんとかそこに応えたいなっていう思いもあるのは正直なところだし。なので、ようやくっていうところで、ほっとしているっていうのが一番ですかね」と改めて語っていた。