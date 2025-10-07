女優の仲里依紗が、健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の30代部門に選出され6日、都内で行われた授賞式に出席した。

仲里依紗

仲は、真っ赤なミニドレスにピンクのパンプスを合わせたコーディネートで美脚を披露。「この賞を受賞したと聞いたときに、『まさか自分が……』と思ったんです。脚自体、私、いつ出したかなと。オーバーサイズの服だったり、普段から脚を出して歩くことがあまりなくて、どこで私の脚を見られていたのかと、そこが本当にびっくりしました」と驚きを口にした。

また、「『美脚大賞』毎年チェックしていたので。脚が素敵な人が本当に好きで、憧れはあったんです。でも自分がまさか取れるなんて思ってないので本当にびっくりしました」と美脚大賞への憧れも告白。

司会者から「好きな脚はどういう脚ですか?」と聞かれると、「菜々緒さんみたいな。もう本当に異次元。シュッっていう真っすぐな脚が大好き」と女優の菜々緒を挙げ、「自分は隠して生きてきたので、今日ちょっとスースーしています」と笑っていた。

幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために、2003年から開催されている「クラリーノ美脚大賞」。今年は、ティーン部門に中島瑠菜、20代部門に高橋ひかる、30代部門に仲里依紗、オーバー40ty部門に米倉涼子が選出された。なお、米倉は体調不良のため授賞式を欠席した。