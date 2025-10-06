帝国データバンクは、2025年10月以降における食品の値上げ動向と展望・見通しについて、分析を行い、その結果を9月30日に発表した。

2025年10月の値上げ、3024品目 半年ぶり値上げラッシュ

主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした10月の飲食料品値上げは3024品目、1回あたりの値上げ率平均は17％となった。

前年10月(2924品目)から+100品目、+3.4％と10カ月連続で前年を上回り、連続増加期間としては前月に続き、2022年の統計開始以降で最長を更新した。

また、単月の値上げ品目数としては5カ月連続で1千品目を超えたほか、4月(4225品目)以来6カ月ぶりに3千品目を上回った。

食品分野別の値上げ品目数

2025年10月の値上げを食品分野別に集計すると、焼酎やリキュール、日本酒などアルコール飲料を中心とした「酒類・飲料」が最も多く、2262品目となった。「酒類・飲料」分野で単月あたり2千品目を超えたのは、2023年10月(3198品目)以来、2年ぶり。「加工食品」(340品目)は、包装米飯や餅製品が中心となった。「調味料」(246品目)では、焼肉のたれやみそ製品などが占めた。

2025年通年の値上げは、12月までの公表分で累計2万381品目となった。前年の実績(1万2520品目)を62.8％上回り、2023年(3万2396品目)以来、2年ぶりに2万品目を超えた。

1回当たり値上げ率平均は15％と、前年(17％)をやや下回る水準が続いた。食品分野別では「調味料」(6148品目)が最も多く、前年(1715品目)から＋4433品目、+258.5％と大幅に増加したほか、年間では2022年以降で2番目に多い水準となった。「酒類・飲料」(4871品目)は、清涼飲料水のほか、ビール、清酒、焼酎、ワインといった洋酒など広範囲で値上げとなり、前年比で8割を超える大幅増となった。2025年における飲食料品値上げの勢いは前年に比べて強い状態が続いた。

値上げ要因の推移

値上げ要因では、原材料の価格高騰に加え、光熱費の上昇による生産コスト増、人手不足による労務費の上昇、物流費の上昇などが複合的に重なった。原材料などモノ由来(「原材料高」)の値上げが全体の96.1％を占めたほか、「エネルギー(光熱費)」(64.3％)、「包装・資材」(62.9％)、「物流費」(78.8％)、「人件費」(50.2％)など、主要な値上げ要因ではいずれも半数を超えた。

特に「物流費」「人件費」はともに前年から大幅に増加した。他方、「円安」を要因とする値上げ(12.4％)は前年から大幅に低下しており、飲食料品の値上げは内的要因による物価上昇にシフトしている。