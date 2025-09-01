帝国データバンクは8月25日、「東京都の猛暑が家計支出に与える影響」を分析し、結果を発表した。

7月および8月の東京における猛暑による家計消費支出の試算は、「家計調査」「国勢調査」(いずれも総務省)、地点気象データ(気象庁)、「日本の世帯数の将来推計」(国立社会保障・人口問題研究所)の統計資料等を用いて算出。本調査における家計消費支出への影響は、東京都内に居住している世帯による支出額への影響を対象に試算している。

気象庁によると、2025年7月の東京都の最高気温は平均33.2℃で、平年値(1991年～2020年の平均)を3.3℃上回った。8月も同33.9℃と見込まれ、平年より2.6℃高い(気象庁による8月22日5時発表の2週間気温予報を含む)。東京では、6月の真夏日が13日となって観測以来の最多を更新し、7月と8月の猛暑日が合計20日に達するなど(同上)、2025年の夏は記録的な暑さとなっている。

こうした状況の中、2025年夏の猛暑が家計消費支出にどのような影響を与えるのかを試算した結果、平均最高気温が平年通りだった場合と比べて、東京の家計消費支出は約772億2,300万円増加する可能性があることが分かった。

家計消費支出への影響

支出が増加した項目をみると、「食料」は、弁当など火を使わない調理食品が増加。飲料は、炭酸飲料(約17億円増)や茶飲料(約15億円増)、チューハイ・カクテル(約10億円増)、発泡酒等、ビール(いずれも約9億円増)など、総じて大幅に増加している。さらに、菓子類ではアイスクリーム・シャーベットが大幅に伸び、外食では喫茶代などが増加し、「食料」全体で約192億2,800万円の増加となった。

「家具・家事用品」では、エアコンなど冷房器具への支出が増え、「住居」では設備補修費が増加要因に。また、「教養娯楽」は宿泊料やパック旅行費を中心に約197億1,500万円増加、「保健医療」は熱中症対策など医療サービスを中心に支出が増加したとみられる。

一方で、減少した支出項目に注目すると、気温上昇による漁獲量の減少で価格の上昇を受けた魚介類や生育不足が表れた生鮮野菜のほか、調理場でのガス使用の抑制によりガス代が大きく減少した。また、猛暑による外出機会の減少などは女性用のシャツ・セーター類や和服などを含む被服への支出が減少する要因に。

なお、世帯当たりの支出額では、7月に2,687円、8月に4,337円の増加が見込まれ、今夏は猛暑により月平均3,512円の支出増と試算される。