ウエルシア薬局は、プライベートブランド「からだWelcia」から、「健康に気をつけたい人のシボリトール」を10月1日より全国のウエルシア薬局にて発売する。

現代人の健康意識が向上する中で、食生活やライフスタイルの変化に伴い、健康維持に対する関心が高まっている。こうした動きを受けて、ウエルシアは、2024年12月に腸活＋内臓脂肪•糖•脂対策サプリ「聞いたことないがすごい素材の腸活スリムファイバー」、2025年3月に内臓脂肪•糖•脂対策サプリ「食事でグアーガム分解物と没食子酸とGABAを摂る幸福」を発売した。

本製品は、生活習慣のみならず、血流の健康が気になる方に向けて開発した。注目の2つの成分(チャカサポニン、サラシア由来サラシノール)を配合。「肥満気味な方の内臓脂肪•体脂肪率•体重•BMI•ウエスト周囲径」「食事から摂取する脂肪•糖質の吸収」「血糖値•中性脂肪」の3つのお悩みをサポートするサプリメントだ。1日1粒で手軽に摂取でき、1,980円のお手頃な価格で1か月の健康管理をサポート。

チャカサポニンの効果により、肥満気味な方の体脂肪、腹部の脂肪、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIが改善する。また、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑制。さらに、サラシア由来サラシノールの効果により、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値が抑えられる。また、L-カルニチン、グアーガムが健康や美容をサポートするほか、22種類配合の乳酸菌により、毎日の健康を保つ。