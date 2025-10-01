元乃木坂46で女優の生田絵梨花が、3日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

生田絵梨花

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。今回のゲストは生田絵梨花。2021年に乃木坂46を卒業し、映画・ドラマ・舞台など幅広い分野で活躍している。

鶴瓶は、生田の母に取材。ドイツ生まれで幼い頃から音楽や舞台に親しみ、学業とアイドル活動を両立させてきた生田の原点とは? 母が語る当時の様子や、生田自身が振り返る家族との思い出を通して、厳しさの裏にあった愛情や、支え続けてくれる家族の存在が明かされる。

さらに、小さい頃からの夢だったミュージカルの世界で輝くまでに積み重ねてきた努力や、自ら挑戦の場を切り拓き、夢に向かって突き進んできた行動力も紹介。数々の挑戦を後押ししてきた母の存在や、父の影響が、彼女の原動力となっていることも明らかになる。

藤ヶ谷は乃木坂46の同期・秋元真夏に取材。 卒業してからも海外旅行に行くなど親交を深めている2人だが、生田の卒業にあたり秋元が後悔していることが語られる。また秋元から見た生田の驚きの行動の数々が明らかになっていく。

また、最新の舞台『リア王』で共演する憧れの先輩女優・大竹しのぶにも鶴瓶と藤ヶ谷が取材。大竹の登場に感激する生田に対し、大竹は生田が舞台に向き合う姿を絶賛。尊敬し合う2人のやり取りから、舞台にかける熱い情熱が伝わる。

そして、これまでの活動を知るファンにとっては懐かしい“ちょっとした過去の出来事”にもスポットが当たり、思わず笑ってしまう場面や、生田＆藤ヶ谷によるお絵描き対決も。完成した絵には思わぬ奇跡が…!?

加えて、貴重なミュージカル映像やプライベート写真も公開。女優として輝き続ける一方で、お茶目な素顔をのぞかせる生田絵梨花の魅力に迫る。

