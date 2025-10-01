今日は2025年10月1日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

二黒土星 1908年・1917年・1926年・1935年・1944年・1953年・1962年・1971年・1980年・1989年・1998年・2007年・2016年生

三碧木星 1907年・1916年・1925年・1934年・1943年・1952年・1961年・1970年・1979年・1988年・1997年・2006年・2015年生

四緑木星 1906年・1915年・1924年・1933年・1942年・1951年・1960年・1969年・1978年・1987年・1996年・2005年・2014年・2023年生

五黄土星 1905年・1914年・1923年・1932年・1941年・1950年・1959年・1968年・1977年・1986年・1995年・2004年・2013年・2022年生

六白金星 1904年・1913年・1922年・1931年・1940年・1949年・1958年・1967年・1976年・1985年・1994年・2003年・2012年・2021年生

七赤金星 1903年・1912年・1921年・1930年・1948年・1957年・1966年・1975年・1984年・1993年・2002年・2011年・2020年生

八白土星 1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生

1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生 九紫火星 1901年・1910年・1919年・1928年・1946年・1955年・1964年・1973年・1982年・1991年・2000年・2009年・2018年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 環境への配慮や節電など、エコに関連する行動を起こすと運気がアップします。今日は時間ができたらボランティア活動などに参加してみるのもいいでしょう。心の浄化につながり、あなた自身も成長するはず。徳を積んでどんどん運気を上げましょう。

環境への配慮や節電など、エコに関連する行動を起こすと運気がアップします。今日は時間ができたらボランティア活動などに参加してみるのもいいでしょう。心の浄化につながり、あなた自身も成長するはず。徳を積んでどんどん運気を上げましょう。 恋愛運 あなたを尊敬しているような年下の人から、恋心を抱かれそう。見つめているだけでも幸せなようですから、気持ちを伝えてくるのはもっとあと。ただ今日は視線を感じることが多いので、どの人か察しが付くでしょう。進展させるならあなたから。

あなたを尊敬しているような年下の人から、恋心を抱かれそう。見つめているだけでも幸せなようですから、気持ちを伝えてくるのはもっとあと。ただ今日は視線を感じることが多いので、どの人か察しが付くでしょう。進展させるならあなたから。 金運 過去から積み重ねてきた努力が、お金を運んできてくれるでしょう。特に、ずっとスポーツを教えてきた、投資を教えてきたなど、育てた人材が優秀な人間となって、あなたへ還元してくれる可能性も。頑張ったお礼ですから、素直に受け取ってください。

過去から積み重ねてきた努力が、お金を運んできてくれるでしょう。特に、ずっとスポーツを教えてきた、投資を教えてきたなど、育てた人材が優秀な人間となって、あなたへ還元してくれる可能性も。頑張ったお礼ですから、素直に受け取ってください。 仕事運 これまでの慣習を壊して、新しいものを作り出せる一日。社内の決まりや職場環境などで、改善したいものがあれば提案してみましょう。少々強気でも大丈夫。あなたの姿勢に賛同する人が集まって、物事が動きやすくなるでしょう。

これまでの慣習を壊して、新しいものを作り出せる一日。社内の決まりや職場環境などで、改善したいものがあれば提案してみましょう。少々強気でも大丈夫。あなたの姿勢に賛同する人が集まって、物事が動きやすくなるでしょう。 吉方位1 北東

北東 吉方位2 南西

二黒土星

総合運 何をやっても面白いように成功していくので、成功感覚がつかめるでしょう。ここでカンや洞察力を磨くと、この成功はまだまだ続きます。足をすくおうとするライバルの登場も、今日は気にする必要ありません。

何をやっても面白いように成功していくので、成功感覚がつかめるでしょう。ここでカンや洞察力を磨くと、この成功はまだまだ続きます。足をすくおうとするライバルの登場も、今日は気にする必要ありません。 恋愛運 理想的な人との出会いがあり、さらに以外なところで共通点が見つかるでしょう。一気に親近感が湧いて、まるで前から知り合いだったかのようです。話しやすい雰囲気でもあるので、さっそくデートのお誘いをしてみて。

理想的な人との出会いがあり、さらに以外なところで共通点が見つかるでしょう。一気に親近感が湧いて、まるで前から知り合いだったかのようです。話しやすい雰囲気でもあるので、さっそくデートのお誘いをしてみて。 金運 今日はお金を使うとそこでひとつのサイクルが動き出し、幸運を運んでくる人や金銭を運んでくる人、ラッキーを起こしてくれる人などが集まってきます。どの人がどの役割かを見誤らないことがカギ。あとはその流れに乗って邁進していきましょう。

今日はお金を使うとそこでひとつのサイクルが動き出し、幸運を運んでくる人や金銭を運んでくる人、ラッキーを起こしてくれる人などが集まってきます。どの人がどの役割かを見誤らないことがカギ。あとはその流れに乗って邁進していきましょう。 仕事運 独立することで追い風が吹く今日は、思い切って独立起業を考えてみるのも一案。情報を集めて検討してみるだけでも、有益な情報が入ってくるので時間があったら考えてみましょう。あるいは新しいプロジェクトの発足を提案するのも評価上昇につながりそう。

独立することで追い風が吹く今日は、思い切って独立起業を考えてみるのも一案。情報を集めて検討してみるだけでも、有益な情報が入ってくるので時間があったら考えてみましょう。あるいは新しいプロジェクトの発足を提案するのも評価上昇につながりそう。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 南東

三碧木星

総合運 慌ててしまい忘れ物や落とし物が増えてしまいそう。今日は少し忙しくなるため、気持ちが散漫になるでしょう。移動するときには、必ず持ち物確認を。またやるべき作業も、細かいことほど全部メモしておくのが◎。取りこぼしがなく、信頼度アップ。

慌ててしまい忘れ物や落とし物が増えてしまいそう。今日は少し忙しくなるため、気持ちが散漫になるでしょう。移動するときには、必ず持ち物確認を。またやるべき作業も、細かいことほど全部メモしておくのが◎。取りこぼしがなく、信頼度アップ。 恋愛運 寝る前に好きな人の声を聴きたくなったり、メッセージを送りたくなったりして、せつない夜を迎えそう。今日のあなたは恋愛モードに入っていますから、せつない夜を迎える前に、日中、好きな人との会話を増やしましょう。相手の好感度も上がります。

寝る前に好きな人の声を聴きたくなったり、メッセージを送りたくなったりして、せつない夜を迎えそう。今日のあなたは恋愛モードに入っていますから、せつない夜を迎える前に、日中、好きな人との会話を増やしましょう。相手の好感度も上がります。 金運 湯水のようにお金を使ってしまう今日は、まずお財布に入れておくお金を減らして出かけましょう。またカードも複数持ち歩かないこと。今日は先月のカード明細を確認すると、無駄遣いが多いことに愕然。でもそれが気を引き締めてくれるでしょう。

湯水のようにお金を使ってしまう今日は、まずお財布に入れておくお金を減らして出かけましょう。またカードも複数持ち歩かないこと。今日は先月のカード明細を確認すると、無駄遣いが多いことに愕然。でもそれが気を引き締めてくれるでしょう。 仕事運 余計な一言で職場を緊張させてしまいそう。今日のあなたは口が災いを運んでくるので、できるだけ発言は抑えて。甘いものを食べて心を落ち着けると、物事を冷静にみられるでしょう。そして黙っていることで株も上がるのです。

余計な一言で職場を緊張させてしまいそう。今日のあなたは口が災いを運んでくるので、できるだけ発言は抑えて。甘いものを食べて心を落ち着けると、物事を冷静にみられるでしょう。そして黙っていることで株も上がるのです。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 なし

四緑木星

総合運 不本意な出来事が起こり前に進みづらくなります。ただ今日のあなたは忍耐力が抜群。むしろそのドンと構えた姿に、大きな器を感じさせるでしょう。今日は無理に前進せず、あえてのんびり過ごすこと。すると勝手に良い評判が立っていくのです。

不本意な出来事が起こり前に進みづらくなります。ただ今日のあなたは忍耐力が抜群。むしろそのドンと構えた姿に、大きな器を感じさせるでしょう。今日は無理に前進せず、あえてのんびり過ごすこと。すると勝手に良い評判が立っていくのです。 恋愛運 ずっと仲良くやってきた恋人同士でも、今日はいさかいを起こしてしまいそう。恋人のいない人も無用な争いを引き起こしやすいので注意。「こうあるべき」と考えを押し付けるのは控えて、レクリエーションなどに励むと仲良しのままでいられるでしょう。

ずっと仲良くやってきた恋人同士でも、今日はいさかいを起こしてしまいそう。恋人のいない人も無用な争いを引き起こしやすいので注意。「こうあるべき」と考えを押し付けるのは控えて、レクリエーションなどに励むと仲良しのままでいられるでしょう。 金運 何枚ものクレジットカードやスタンプカード、アプリなどがゴチャゴチャになっています。一度時間をかけて整理し、何年も使っていないものは処分。ポイントの有効期限もチェックして、無駄を減らしましょう。整理するだけで金運上昇のきっかけに。

何枚ものクレジットカードやスタンプカード、アプリなどがゴチャゴチャになっています。一度時間をかけて整理し、何年も使っていないものは処分。ポイントの有効期限もチェックして、無駄を減らしましょう。整理するだけで金運上昇のきっかけに。 仕事運 古いやり方を押し通そうとして、意固地になってしまいます。今日は周りの意見に耳を傾けて、あえて違った方法を試してみるのが◎。すると可能性が広がり、あなたの中に面白いアイディアもたくさん浮かぶのです。変化などちょっとした刺激が重要です。

古いやり方を押し通そうとして、意固地になってしまいます。今日は周りの意見に耳を傾けて、あえて違った方法を試してみるのが◎。すると可能性が広がり、あなたの中に面白いアイディアもたくさん浮かぶのです。変化などちょっとした刺激が重要です。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 北東

五黄土星

総合運 周りが常識を押し付けてきて、息苦しい思いをしそうな一日。ただそこで気にせず、自分を貫くことが正解。あなたの一本芯の通った姿勢に、どんどん味方が増えていくでしょう。注目も浴びる日なので、外見的にもオシャレさと清潔感を見せて魅力アップに。

周りが常識を押し付けてきて、息苦しい思いをしそうな一日。ただそこで気にせず、自分を貫くことが正解。あなたの一本芯の通った姿勢に、どんどん味方が増えていくでしょう。注目も浴びる日なので、外見的にもオシャレさと清潔感を見せて魅力アップに。 恋愛運 好きな相手と積極的に過ごしたくなる今日は、お互いのデートプランを譲れなさそう。遊園地も映画も水族館もと、全部行こうとすれば一日では無理。今日はあなたの意見を優先してもらい、その代わり別の日に相手のプランを実行するほうがいいでしょう。。

好きな相手と積極的に過ごしたくなる今日は、お互いのデートプランを譲れなさそう。遊園地も映画も水族館もと、全部行こうとすれば一日では無理。今日はあなたの意見を優先してもらい、その代わり別の日に相手のプランを実行するほうがいいでしょう。。 金運 あなたの周りが、うらやましくなるような贅沢な話ばかりしています。「私だって」と見栄を張りたいのですが、そんな自分に自己嫌悪。周りも背伸びしているだけなので気にせず、あなたはあなたの生活を続けましょう。その姿に金運の扉が開くのです。

あなたの周りが、うらやましくなるような贅沢な話ばかりしています。「私だって」と見栄を張りたいのですが、そんな自分に自己嫌悪。周りも背伸びしているだけなので気にせず、あなたはあなたの生活を続けましょう。その姿に金運の扉が開くのです。 仕事運 集中力が持続できず、すぐに飽きてしまう一日です。身が入らないと疲れも出てきてしまうので、今日は帰宅してしまうのが一番。明日に備えて今日はゆっくり休んでください。一応周りに頭を下げておくと、株を下げずに済みます。

集中力が持続できず、すぐに飽きてしまう一日です。身が入らないと疲れも出てきてしまうので、今日は帰宅してしまうのが一番。明日に備えて今日はゆっくり休んでください。一応周りに頭を下げておくと、株を下げずに済みます。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 東

六白金星

総合運 あなたがいるだけで癒やされる、という人が寄ってきます。あなたはあなたらしく過ごしていれば問題ありません。その人が他の場所でもあなたをたくさん褒めてくれるので、いつの間にか評判が上がっているのです。何かお礼をしてあげて。

あなたがいるだけで癒やされる、という人が寄ってきます。あなたはあなたらしく過ごしていれば問題ありません。その人が他の場所でもあなたをたくさん褒めてくれるので、いつの間にか評判が上がっているのです。何かお礼をしてあげて。 恋愛運 たまたま絆創膏を持っていたとか、ティッシュを持っていたというおかげで、周りから感謝される一日。今日はいつもより多めに持ち歩くと、いろいろな人を助けられるでしょう。それがきっかけで、人気に火が付きそう。

たまたま絆創膏を持っていたとか、ティッシュを持っていたというおかげで、周りから感謝される一日。今日はいつもより多めに持ち歩くと、いろいろな人を助けられるでしょう。それがきっかけで、人気に火が付きそう。 金運 強いくじ運が流れてきていますから、今日は宝くじなどを買うのに最適な日。せっかくなので大当たりが出ている売り場を探して、そこまで足を運んでみるのもいいでしょう。するとその途中でもラッキーなことが起こって、お金が少し浮いたりするかも。

強いくじ運が流れてきていますから、今日は宝くじなどを買うのに最適な日。せっかくなので大当たりが出ている売り場を探して、そこまで足を運んでみるのもいいでしょう。するとその途中でもラッキーなことが起こって、お金が少し浮いたりするかも。 仕事運 今日一日は、行動力を発揮するより静かに過ごすのがお勧めです。ゆっくりと周りを見渡す余裕が出てきたり、難しい問題だと思っていたものが案外、簡単に答えを見つけられたり。あなた自身のリラックスにもつながります。

今日一日は、行動力を発揮するより静かに過ごすのがお勧めです。ゆっくりと周りを見渡す余裕が出てきたり、難しい問題だと思っていたものが案外、簡単に答えを見つけられたり。あなた自身のリラックスにもつながります。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 南東

七赤金星

総合運 あなたのライフスタイルに合わないお誘いがやってくる日ですが、今日は試しに参加してみて。そこには意外な発見があったり、新しい人と知り合いになれたりして、楽しく過ごせるでしょう。視野も広がってますます毎日が活性化されます。

あなたのライフスタイルに合わないお誘いがやってくる日ですが、今日は試しに参加してみて。そこには意外な発見があったり、新しい人と知り合いになれたりして、楽しく過ごせるでしょう。視野も広がってますます毎日が活性化されます。 恋愛運 以前から知り合いだった人が、実は特別な感情を抱いていたのだと知ります。友人として見るべきか、恋人候補として見るべきか、それによっては付き合い方も変わってきますが、一緒にいて気が楽になるなら、恋人候補として考えるのがお勧め。

以前から知り合いだった人が、実は特別な感情を抱いていたのだと知ります。友人として見るべきか、恋人候補として見るべきか、それによっては付き合い方も変わってきますが、一緒にいて気が楽になるなら、恋人候補として考えるのがお勧め。 金運 不注意でお金がかさんでしまったり、お財布を落としたり、とトラブルに見舞われそう。でも注意していれば大きな問題にはならないので、まずは何でも確認を。お財布を入れる場所は決めておく、周りをよく見渡すなど心掛けて。

不注意でお金がかさんでしまったり、お財布を落としたり、とトラブルに見舞われそう。でも注意していれば大きな問題にはならないので、まずは何でも確認を。お財布を入れる場所は決めておく、周りをよく見渡すなど心掛けて。 仕事運 無から有を生み出せる日！あなたの発想が職場に新しい風を吹かせたり、商品開発に一役買ったりするなど、中心的な存在になるでしょう。今日はいつもより発言を増やして、上司や仲間とディスカッションしてみるのが◎。

無から有を生み出せる日！あなたの発想が職場に新しい風を吹かせたり、商品開発に一役買ったりするなど、中心的な存在になるでしょう。今日はいつもより発言を増やして、上司や仲間とディスカッションしてみるのが◎。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 南東

八白土星

総合運 有言実行が叶う日。口に出したことを素直に実行できる自信と、現実的に思った方向へと動くのです。周りは「あんな大風呂敷を広げて……」と少し怪訝そうですが、大丈夫。結果を出すことで、一気に周りの評価も上がるでしょう。

有言実行が叶う日。口に出したことを素直に実行できる自信と、現実的に思った方向へと動くのです。周りは「あんな大風呂敷を広げて……」と少し怪訝そうですが、大丈夫。結果を出すことで、一気に周りの評価も上がるでしょう。 恋愛運 今まで動き出さなかった関係が動き出す日です。意中の相手がいる場合は、相手から声をかけてくるでしょう。恋愛を意識していなかった人は、いつも近くにいてくれる誰かにときめきます。その時間をゆっくり楽しみながら、焦らずに行動するのが◎。

今まで動き出さなかった関係が動き出す日です。意中の相手がいる場合は、相手から声をかけてくるでしょう。恋愛を意識していなかった人は、いつも近くにいてくれる誰かにときめきます。その時間をゆっくり楽しみながら、焦らずに行動するのが◎。 金運 趣味にお金を使うと有意義に過ごせます。今日は浪費にはならず、結果的に買ったものがすべて高い価値をつけたり、お金を使って得た経験が別の場所で生きるのです。上限を決めて趣味を中心に予算を組んでみましょう。

趣味にお金を使うと有意義に過ごせます。今日は浪費にはならず、結果的に買ったものがすべて高い価値をつけたり、お金を使って得た経験が別の場所で生きるのです。上限を決めて趣味を中心に予算を組んでみましょう。 仕事運 大きな仕事を二つ頼まれるような、うれしいけれど時間配分が難しくなる日。ただ丁寧に検討していけば、「この部分はあの人に任せよう」など、うまく割り振れます。夕方には両方を進める手はずが整っているでしょう。

大きな仕事を二つ頼まれるような、うれしいけれど時間配分が難しくなる日。ただ丁寧に検討していけば、「この部分はあの人に任せよう」など、うまく割り振れます。夕方には両方を進める手はずが整っているでしょう。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 東

九紫火星

総合運 今日は少し歩く時間を長く取りましょう。いつもとは違った風景や景色が、あなたを活性化。しかも素敵なお店を発見したり、安いスーパーを発見したり、うれしくなる出来事も。その気持ちがさらなる幸運を呼んでくるので、心地良い時間を増やして。

今日は少し歩く時間を長く取りましょう。いつもとは違った風景や景色が、あなたを活性化。しかも素敵なお店を発見したり、安いスーパーを発見したり、うれしくなる出来事も。その気持ちがさらなる幸運を呼んでくるので、心地良い時間を増やして。 恋愛運 誰かの紹介から良縁が運ばれてきます。紹介は苦手だと考えずに、まずは顔を合わせてみましょう。今日は結婚相手を意識すると◎。相手の背景や家庭環境などに注目すると、案外、高いスペックに満足することになりそうです。そのままお付き合いが始まる予感。

誰かの紹介から良縁が運ばれてきます。紹介は苦手だと考えずに、まずは顔を合わせてみましょう。今日は結婚相手を意識すると◎。相手の背景や家庭環境などに注目すると、案外、高いスペックに満足することになりそうです。そのままお付き合いが始まる予感。 金運 人間関係の調整役を引き受けたおかげで、臨時収入が舞い込んできます。面倒だなと思ってもその役割を引き受けて吉。基本的な給与の査定にもつながってくるので重要なのです。プライベートの時間を削ってでも、今日は時間を取ること。

人間関係の調整役を引き受けたおかげで、臨時収入が舞い込んできます。面倒だなと思ってもその役割を引き受けて吉。基本的な給与の査定にもつながってくるので重要なのです。プライベートの時間を削ってでも、今日は時間を取ること。 仕事運 今日は肩の力を抜いて、リラックス気分で仕事をすると楽々作業がはかどります。相手の顔色を窺いやすくなっているので、表情を探るのは避けましょう。それよりも淡々と働きながら、美味しいランチや夕食のことを考えるのが一番です。

今日は肩の力を抜いて、リラックス気分で仕事をすると楽々作業がはかどります。相手の顔色を窺いやすくなっているので、表情を探るのは避けましょう。それよりも淡々と働きながら、美味しいランチや夕食のことを考えるのが一番です。 吉方位1 北東

北東 吉方位2 南東

