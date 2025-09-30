日本ハムが1点差でソフトバンクを下す
先発投手：日本ハムは福島蓮が3回0失点の好投（1安打3奪三振）、ソフトバンクの伊藤優輔は2回0失点で敗戦投手 得点経過：4回表：日本ハムが2点を追加 4回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの山川穂高が1本塁打の活躍、日本ハムの郡司裕也が1本塁打、2打点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|142
|84
|54
|4
|.609
|-
|2
|DeNA
|142
|70
|66
|6
|.515
|13
|3
|巨人
|142
|69
|69
|4
|.500
|15
|4
|中日
|142
|63
|77
|2
|.450
|22
|5
|広島
|141
|59
|77
|5
|.434
|24
|6
|ヤクルト
|139
|55
|77
|7
|.417
|26
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|85
|52
|4
|.620
|-
|2
|日本ハム
|142
|83
|56
|3
|.597
|3
|3
|オリックス
|139
|72
|64
|3
|.529
|12.5
|4
|楽天
|140
|65
|73
|2
|.471
|20.5
|5
|西武
|139
|62
|74
|3
|.456
|22.5
|6
|ロッテ
|141
|55
|83
|3
|.399
|30.5