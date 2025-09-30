歌手の吉田拓郎が、10月7日に放送されるCS・フジテレビTWOとフジテレビNEXTの番組『坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇「拓郎あいしてる」』で、3年ぶりのテレビ出演を果たす。

今回は、MCの坂崎幸之助と『LOVE LOVE あいしてる』(フジテレビ系)で共演するなど親交が深く、吉田拓郎と篠原ともえをゲストに迎え、特別篇「拓郎あいしてる」と題して放送。

2022年7月に放送された『LOVE LOVE あいしてる 最終回・吉田拓郎卒業SP』を最後にテレビ出演がなかった吉田。今回の番組で演奏する曲は、すべて吉田自身が選曲した。CMソングとしても起用されヒット曲となった「ガンバラナイけどいいでしょう」や、『LOVE LOVE あいしてる』のテーマソングでもある「全部だきしめて」のほか、吉田が作曲し、1978年にいしだあゆみがリリースした「今夜は星空」、さらに、吉田が広島でR＆Bバンドとして活動していたアマチュア時代にカバーし、最も得意としていた想い出深いナンバー「涙が頬をぬらす時」(What's a Matter Baby(Is It Hurting You) / ティミ・ユーロー)を披露する。

「今夜は星空」は、『LOVE LOVE あいしてる』放送当時から、篠原ともえの“シノラー”とは違う一面として、普段は低音域、かつハスキーな声質を持つ少女という印象を持っていた吉田が、その歌声を生かすことを確信し、「これこそ篠原ともえに!」と、歌唱をオファーして実現した。

トーク収録では、吉田が広島から上京した時の話をはじめ、『LOVE LOVEあいしてる』の出演をきっかけに人生が変わったという感慨と共演者たちへの想いなどを語っている。

フジテレビTWOでは10月7日(19:00～21:00)、フジテレビNEXTでは同日(24:00～26:00)に放送される。