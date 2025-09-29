住信SBIネット銀行は10月1日、新サービスブランド「d NEOBANK」を始動する。

d NEOBANK

「d NEOBANK」始動

同社は10月1日より、NTTドコモの連結子会社となる。これに伴い、同日より、個人および法人向けに直接提供する各種サービス全般を示すサービスブランドを新たに「d NEOBANK」とする。

サービスブランドロゴ

d NEOBANKは、「最先端のテクノロジーの活用により、"銀行機能"をあらゆる業種・サービスに溶け込ませていくことで、豊かさが循環する社会の実現を目指す」というブランドコンセプトに加え、「ドコモグループの銀行としてのさらなる成長」を目指し、「NEOBANK」にドコモの「d」を冠したサービス名とした。

今後、「d払い」「dポイント」「dカード」などのドコモのサービスと、銀行口座などの住信SBIネット銀行のサービスを連携することで、より便利でおトクな金融サービスの提供を予定している。

同ブランドの始動を契機に、ドコモおよび既存株主である三井住友信託銀行との連携をさらに強化し、多様なニーズに即した商品・サービスの拡充、ドコモの会員基盤や法人ネットワーク・ドコモショップなどの多様なチャネルの活用による販売力の向上、新規事業領域の開発などを推進し、新たな価値創出に取り組んでいく。

スタート記念キャンペーン

同ブランドの始動を記念し、3つの記念キャンペーンを開催する。

1.dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン

dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン

「dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン」では、キャンペーン期間中に対象支店で口座を開設し、預金の預け入れやドコモサービスの利用など、所定の条件を満たした先着15万名に、dポイント(期間・用途限定)最大15,000ポイントが進呈される。

2.dポイントざくざく!住宅ローンキャンペーン

「dポイントざくざく!住宅ローンキャンペーン」では、キャンペーン期間中に住宅ローンを借入れた顧客に対し、1,000ポイント(期間・用途限定)が進呈されるほか、ドコモサービスの新規契約や借入金額に応じて、合計最大300,000ポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

3.法人向け振込手数料無料キャンペーン

法人さま向け振込手数料無料キャンペーン

「法人さま向け振込手数料無料キャンペーン」では、期間中にエントリーし、新たに口座振替登録を完了した法人に対し、最大100回分(10ヶ月、月10回まで)の振込手数料無料回数がプレゼントされる。

各キャンペーンの詳細は専用サイトにて案内されている。