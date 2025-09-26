日清食品は9月25日に公式に発表された「Toyota Woven City」において、同社栄養最適化テクノロジーを駆使したメニューによる「健康寿命の延伸」の実証実験を開始する。

e-Paletteを利用したToyota Woven Cityでの食事提供イメージ

日清食品は、見た目やおいしさはそのまま、カロリーや塩分、糖質、脂質などをコントロールし、主要な栄養素をバランスよく適切に調整した「最適化栄養食」の研究・開発に注力している。これまでの研究では、「最適化栄養食」を継続的に食べることで血糖コントロールや血圧の改善、内臓脂肪面積の減少、さらに睡眠、ストレスなどのメンタルヘルスにかかわる数値に改善効果が報告されている。

この研究のためにこのたび、同社ではトヨタ自動車とウーブン・バイ・トヨタが静岡県裾野市で開発している「Toyota Woven City」で実証実験に参加する住民やビジター＝Weavers (ウィーバーズ) を対象としたコミュニティ「NISSIN FOOD INNOVATORS CLUB」を立ち上げる。

「NISSIN FOOD INNOVATORS CLUB」では、「共創」をテーマに、“食の未来”やその実現に向けたプロセスを一緒に考える実証実験を開始。参加者のフィードバックをマーケティングやサービス設計に活用し、短いサイクルで改善と検証を繰り返すことで、ラーメンやピザ、カレーなど親しみやすい「最適化栄養食」メニューを開発する。

具体的には、オリジナルハンバーガーをはじめとする「Toyota Woven City」だけの特別な「最適化栄養食」メニューの提供し、「e-Palette」などトヨタのモビリティの活用して、楽しみながら継続的に食べられる環境も整備していく。

この実証実験で得られた知見をもとに、同社は「日本を未病対策先進国へ」のスローガンのもと、「健康寿命の延伸」や「未病対策」を食によって解決する、新たな食の可能性の探求に挑戦するという。