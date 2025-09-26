バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXリョウテガソード」(9,900円)を10月11日に発売する。

「DXリョウテガソード」は、付属のセンタイリングをリョウテガソードにセットすることで最強フォームに変できる。センタイリング各種を個別認識し、様々な発光・音声が発動、歴代レッドのリングに紐づく必殺技音も収録。

さらに別売りの「DXテガソード」と合体し、ゴジュウジャー最強のロボ「リョウテガソード」が完成するほか、これまでに発売されたゴジュウジャーのメカやセンタイリング各種、DXROBO UNIVERSEシリーズとも組み合わせて遊ぶことができる。

セット内容は、DXリョウテガソード、センタイリング リョウテガソード。

また、同じく10月11日には「DXリョウテガソード&テガソード ゴジュウジャー最強No.1セット」(17,050円)が発売する。「DXリョウテガソード」と「DXテガソード」のセットで、このセット一つで、ゴジュウジャー最強のロボ「リョウテガソード」が完成する。

セット内容は、テガソード本体、リョウテガソード本体、センタイリング ゴジュウウルフ、センタイリング テガソードレッド、センタイリング リョウテガソード。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映