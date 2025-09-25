レクサス旗艦モデル「LS」が一部改良。純白と深青カラーが全車で選択可能に。快適装備も標準化

レクサスは2025年9月25日、フラッグシップセダン「LS」の一部改良を実施し、同日より全国のレクサス店で発売した。価格は1111万〜1773万円。

【画像】ボディカラーの選択肢が広がったLS

今回の一部改良では、ボディカラーの設定グレードを拡大したほか、前後席にシートヒーターの標準装備化を実施。また、Ｆスポーツにオプション設定するブレーキキャリパーの意匠変更を行っている。

ボディカラーについては、濁りのない白さを追求したホワイトノーヴァガラスフレークと、鮮やかさと艶やかな深みを両立したディープブルーマイカを全車で選択できるように変更。これにより、ラグジュアリーな世界観を演出する全8色のボディカラーがすべてのグレードで選べるようになったのだ。

Ｆスポーツにオプション設定のブレーキキャリパーは、スポーティなレッド塗装とし、「LEXUS」ロゴはスタイリッシュで上品なシルバーを採用した。

［バリエーションと価格］

〈FR・3.5L V6＋モーター・10速CVT〉

LS500h エグゼクティブ…1725万円

LS500h バージョンＬ…1557万円

LS500h Ｆスポーツ…1379万円

LS500h Ｉパッケージ…1257万円

〈FR・3.5L V6ターボ・10速AT〉

LS500 エグゼクティブ…1579万円

LS500 バージョンＬ…1411万円

LS500 Ｆスポーツ…1233万円

LS500 Ｉパッケージ…1111万円

〈4WD・3.5L V6＋モーター・10速CVT〉

LS500h エグゼクティブ…1773万円

LS500h バージョンＬ…1605万円

LS500h Ｆスポーツ…1427万円

LS500h Ｉパッケージ…1305万円

〈4WD・3.5L V6ターボ・10速AT〉

LS500 エグゼクティブ…1627万円

LS500 バージョンＬ…1459万円

LS500 Ｆスポーツ…1281万円

LS500 Ｉパッケージ…1159万円

〈文＝ドライバーWeb編集部〉