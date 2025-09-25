モントワールは9月22日、新ブランド「Gummy-na(グミーナ)」からシリーズ6品発売した。

同シリーズのコンセプトは、"おいしくちゃっかりセルフケア"。栄養素入りでおいしい女性に向けたセルフケアグミを6品展開する。

「鉄分＋葉酸」はグレープ風味のグミで、1袋(36g)当たり鉄2.04mg、葉酸72μgを摂取できる。「マルチビタミン」は、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEを配合したピンクグレープフルーツ風味の栄養機能食品。1袋当たり、ビタミンA 231μg、ビタミンC30mg、ビタミンE1.9mgを配合している。

「コラーゲン＋ビタミンC」は、マスカット風味のグミ。1袋当たりコラーゲン2800mg、ビタミンC30mgを摂取できる。「レモン由来モノグルコシルヘスペリジン」は、レモン由来モノグルコシルヘスペリジンを配合したレモン風味のグミ。1袋当たりレモン由来モノグルコシルヘスペリジン 300mgを配合した。

「GABA」は、GABAを配合したマンゴー風味のグミ。1袋あたりGABA 28mgを摂取できる。「食物繊維」はライチ風味のグミで、1袋当たりグアーガム分解物(食物繊維) を2.4g配合した。

価格はすべてオープン。