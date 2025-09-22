改良型ハリアーに適合するTV-KIT「TTV442」を発売｜データシステム｜

データシステムは、「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2025年6月に一部改良を実施したトヨタ ハリアーについて、「TTV442」の3タイプが適合すると発表した。価格は各3万6300円。

TV-KITを装着することで、走行中でも純正ナビ（ディスプレイオーディオ）のテレビ視聴とナビ操作ができるようになる。同乗者が走行中でもテレビを楽しめたり、カーナビの設定操作をサポートできたりと便利に使える。

今回ハリアーに適合したTTV442は、TV-KIT機能のオン・オフ操作用の小型スイッチが付属する「TTV442（切り替えタイプ）」、純正風スイッチが付属する「TTV442B-D（ビルトインタイプ）」、純正ステアリングスイッチの操作でテレビ視聴機能のオン・オフができる「TTV442S（スマートタイプ）」の3タイプで、車両の仕様や好みに合わせて選べる。

TV-KITは純正ナビにカプラーオンで接続が可能で、車両側の配線を傷つけることなく取り付けられる手軽さも魅力。

ハリアーにTTV442を装着して使用した際、TV-KIT機能がオンのときにナビの自車位置やLCA（レーンチェンジアシスト）機能に影響を与えない仕様となっている。ただし、自車マークの動きはTV-KITを使用しない純正時と比べて精度に差がでる場合がある（道路環境により一時的に進行方向や走行場所にずれが生じる場合がある）。

また、音声案内が画面表示の残距離よりも近い距離の音声ガイドによる案内が行われる場合があることに留意したい。

TV-KIT機能をオフにすると、純正ナビとして正常に機能するので、テレビ視聴を行わない場合、もしくは一時的な誤差などが生じた場合はTV-KITの機能をオフにすれば不都合なく利用できるだろう。

［トヨタ ハリアー適合のTV-KIT製品概要］

［品番］

TTV442（切り替えタイプ）

TTV442B-D（ビルトインタイプ）

TTV442S（スマートタイプ）

［適合車種］

トヨタ・ハリアー（PHEV、HEV車を含む）

〈型式：AXUP85／AXUH80・85／MXUA80・85 年式：2025年6月〜〉

・ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus（12.3インチディスプレイ、JBLプレミアムサウンドシステム）装着車

・ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）（12.3インチディスプレイ）装着車

［価格］

3万6300円

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp