マイナビニュース会員500名に「夫・妻に対して、不満に思っていることはありますか?」と聞いてみたところ、6割以上の人が「ある」と回答。そこで、今回寄せられた“夫から妻へ”“妻から夫へ”の不満を徹底分析し、ジャンルごとに整理しました。

「家事をやらない」「飲み会ばかり」「話を聞いてくれない」――。夫婦間のリアルなモヤモヤを明らかに。夫婦関係がギクシャクしていると感じている人は、原因解明のヒントにしてみてください。

夫・妻に対して、不満に思っていることはありますか?

マイナビニュースの会員500名に「夫・妻に対して、不満に思っていることはありますか?」とアンケートで質問したところ、結果は以下の通りになりました。

はい：63.4％

いいえ：36.6％

「ある」と答えた人が過半数を超えているのは驚きですが、夫婦の不満はもはや“特別なこと”ではなく“日常あるある”といえそうです。大事なのは、その不満を溜め込まずどう解消していくか。今回の調査結果からも、改善のヒントが見えてきそうです。

夫から妻への不満一覧

まずは夫から妻への不満をジャンルごとに紹介します。

家事・育児関連

「洗濯物の干し方や皿の洗い方が雑でいつもやり直している」(40代・男性)

「ぐうたらしていて、掃除をあまりしないこと」(40代・男性)

「家事が遅くて時間がかかるが、自分でやりたがるのでやらせてくれない 」(30代・男性)

「子育てについて寛容さがなく、あらゆる育児方法に対して完璧を求められる 」(30代・男性)

「子どもに対して模範になる行動をとってないのに、指導がうるさい 」(40代・男性)

「毎日同じ食事なので、大変困っている」(40代・男性)

金銭感覚・浪費

「妻が家計状況を気にせず、ガチャガチャやお菓子や、おもちゃとかを子どもにどんどん買い与えること」(30代・男性)

「金をあるだけ使う。予算も上限なし」(40代・男性)

「ブランド物を買ったりと金遣いが荒すぎる!」(40代・男性)

「ママ友との食事会とやらで、私の3～4倍の昼食をしょっちゅう食べてる」(30代・男性)

「節約という概念がなく、高いものでも相談せずに買う」(40代・男性)

「ものの値段が高くなり節約している中で宝くじ、スクラッチなど定期的に購入していること」(40代・男性)

性格・態度

「突然機嫌が悪くなり、数日続くことがある」(40代・男性)

「機嫌がいいときと悪いときでの差が激しい」(40代・男性)

「都合が悪くなると度々理不尽な言い訳をする」(40代・男性)

「八つ当たりや言葉の暴力がひどい」(30代・男性)

「ため息ばかり、話もせず、口を開けば文句ばかり」(40代・男性)

「過去のこと蒸し返して機嫌が悪くなる」(30代・男性)

夫婦関係(愛情・性生活)

「夜の営みをもっと増やしてほしいのに全然受け入れられない」(40代・男性)

「夜の営みがほとんどないからつまらない」(30代・男性)

「エッチしたいですね! しかし、子どもが3人で末っ子が0歳なので、とても難しいことは承知している」(30代・男性)

「子どもに対しては本気で向き合うが、自分には正面から向き合ってくれない」(40代・男性)

「もっと優しくしてほしいしかまってほしい」(40代・男性)

「私に対してまったく興味・関心が無いように思えるところ」(40代・男性)

健康・美容の意識

「女を捨てている」(40代・男性)

「年齢のわりに肌につやがないから、気をつかってもらいたい」(40代・男性)

「タバコを辞めないので、金がかかるのと体のことを考えてない」(40代・男性)

「最近だんだんと太ってきた。痩せる気がなさそう」(40代・男性)

「食べてばかりで運動しない。どんどん太くなってきてる」(40代・男性)

妻から夫への不満一覧

次に、妻から夫への不満をジャンルごとに紹介します。

家事・育児関連

「日常的な家事の分担が少ないこと」(40代・女性)

「家事は妻がやるのが当たり前だと思っています」(30代・女性)

「家事を全くしないでゴロゴロしている。私だってフルタイムで働いているってのに」(40代・女性)

「子育てに積極的でないこと! 遊ぶだけで自分のことばかり優先する!」

「残業飲み会オンパレードでワンオペ」(30代・女性)

「残業でこっちが遅く帰ってきても、やらないといけないことをほとんどしてくれていない」(40代・女性)

金銭感覚・浪費

「飲み会が多く、お金がかかることです」(30代・女性)

「毎月の会食費(飲み代)が多い」(40代・女性)

「ビールの消費量が多いので家計の負担が増える」(40代・女性)

「夫が後払い式のバーコード決済やクレジット払いで、やたらお金を使ってしまう」(40代・女性)

「お菓子をたくさん買うので貯金ができない」(30代・女性)

「趣味が多くて貯金ができないこと」(40代・女性)

性格・態度

「自分のルールを押し付ける。文句が多い」(40代・女性)

「どちらの意見も1意見であり正解はないということを認められず、『俺が正しい』と主張をしてくること」(40代・女性)

「恩着せがましいところが不満です」(30代・女性)

「理屈っぽくて、どんなことでもとりあえず複雑化する」(40代・女性)

「沸点が低く、どこに地雷があるか分からない」(40代・女性)

「何かあると、すぐに機嫌が悪くなる。イライラして家の空気が悪くなる」(30代・女性)

だらしなさ

「トイレの便座がいつも上がった状態なこと」(40代・女性)

「脱いだら脱ぎっぱなし」(30代・女性)

「食べたものを片付けない。週末の予定を報告してこない。報連相が圧倒的に少ない」(40代・女性)

「ゴミをゴミ箱に捨てない。脱いだ服を洗濯カゴに入れない」(30代・女性)

「本人が使ったものや食べ終わった後のものなど、片づけてくれない。出しっぱなし」(40代・女性)

「何でもやりっ放しなところ。直せるなら直してもらいたい」(40代・女性)

清潔感

「太っていて臭う」(40代・女性)

「タバコをやめる宣言をしたのに、結局やめていなくて口臭がする」(40代・女性)

「足が臭いのが気になる」(30代・女性)

「茶碗に食べ残しが多い、床に食べ物をこぼす」(30代・女性)

“モヤモヤ”をきっかけに夫婦で向き合ってみては?

夫婦間での“不満”は、相手と一緒に生活しているからこそ生まれるもの。大切なのは「どうせ分かってもらえない」と思い込まず、小さな違和感のうちに伝え合うことです。

不満の裏側には「もっと分かってほしい」「大事にされたい」という思いが隠れているのかもしれません。相手の行動を少し見直したり、こちらの伝え方を工夫してみたりすることで、夫婦関係はもっと心地よくなるはずです。今日からできる小さな一歩を意識してみましょう。

調査時期: 2025年8月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート