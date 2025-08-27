NTTソルマーレが運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣は､9月2日の｢宝くじの日｣にちなんで､『一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング』を8月27日に発表した。5,592名のマンガを愛するコミックシーモアユーザーの回答により､第1位は､｢賭博黙示録カイジ｣(フクモトプロ/ハイストーン)に決定した。

『一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング』結果発表

9月2日｢宝くじの日｣は､”9・2(くじ)”の語呂合わせが由来となり制定された記念日。コミックシーモアでは､この｢宝くじの日｣にちなみ､『一攫千金を狙う!!スリリングなマンガ』を調査した｡調査方法はコミックシーモア会員に対してサイト内アンケートを実施、有効回答数は5,592名、調査時期は2025年6月9日～6月12日。

今回の調査の結果､ギャンブルマンガの金字塔｢賭博黙示録カイジ｣(フクモトプロ/ハイストーン)が2,028票を獲得し､堂々の首位に。続く第2位には､2023年のドラマ化や2025年の映画化で話題の起業サバイバルストーリー｢トリリオンゲーム｣(小学館)が1,775票を獲得、第3位にはアニメ､ドラマのみならず､舞台やゲームにまでその人気が及ぶ学園ギャンブルストーリー｢賭ケグルイ｣(スクウェア・エニックス)が選出され､1,364票を獲得した。

上位3作品には､どれも映像化等で大きな話題を呼んだ名作が並んでおり､ギャンブルや賭け事を題材にした作品がマンガの世界を飛び出し､様々なエンターテインメントを通して愛されていることが明らかになった。

第1位：｢賭博黙示録カイジ｣(フクモトプロ/ハイストーン)(2,028票)

1996年の連載開始と同時に大人気になった福本伸行の代表作｢賭博黙示録カイジ｣が1位に。実写映画やアニメが人気を博した大ヒット作品であり､今回の調査でも｢一攫千金､スリリングといえばカイジ!｣｢言うまでもなくスリリングのレジェンド｣等といったコメントとともに､ギャンブルマンガの王道として多数のユーザーから投票が集まった。その他､｢勝負のシーンで人間臭さを感じるところが良い｣｢ハイリターンより際立ったハイリスクの設定とそれを頭脳で解く主人公が魅力的｣等と､壮大なスケールで繰り広げられる人間ドラマに魅力を感じるといった声も上がった

あらすじ

上京後､自堕落な日々を過ごしていた伊藤開司(カイジ）は､ある日金融業者の遠藤により､かつて自分が保証人になっていた借金を押し付けられる｡遠藤に誘われるままカイジは､負債者に借金一括返済のチャンスを与えるというギャンブル船｢エスポワール｣に乗り込み､生き残りを賭けた勝負に身を投じる｡

第2位：｢トリリオンゲーム｣(小学館)(1,775票)

続く第2位には2023年のドラマ化や2025年の映画化で大きな話題を呼んだ｢トリリオンゲーム｣がランクイン｡投票者からは｢ジェットコースターのような先の見えない展開にハラハラ｣｢賭け事だけでなくちゃんと企業して成り上がっていくストーリーに読み応えを感じる｣といった声や､｢一見正反対な二人がお互いに自分にない部分を補い合いながら､次々に成功を収めていく展開が好き｣といった声が寄せられた。｢起業ギャンブルストーリー｣という唯一無二の設定や展開と､世界一のワガママ男･ハルと､まじめなガクの二人の友情に心を動かされる読者がいることが分かった。

あらすじ

稲垣理一郎&池上遼一の最強タッグ!! 1,000,000,000,000＄稼いで､この世の全てを手に入れろ!世界一のワガママ男･ハルと、まじめなガク｡最強の二人がゼロから起業､ミラクルを起こす!!

第3位：｢賭ケグルイ｣(スクウェア・エニックス)(1,364票)

2019年にアニメ化､2021年に映画化を果たした学園ギャンブルストーリー｡現在ではドラマや舞台､ゲームにまでその世界が広がっている｡｢ゲームの行方がハラハラする｣といったスリル満点な展開を楽しむ読者はもちろん､｢夢子の狂った表情が好き｣｢美少女たちが学園の中でお互い賭け合う姿にギャップを感じる｣など､個性豊かなキャラクターたちに引き込まれている読者が多いことが分かった｡

あらすじ

【賭すこと､それが私の存在理由(レゾンデートル)｡】名門･私立百花王学園｡この学園には階級制度が存在する｡生徒会を頂点とするこの学校は｢ギャンブル｣に支配されている｡勝てば天国｡負ければ地獄｡ギャンブル強者は羨望､弱者は被虐のクルった学園｡そんな学園に､一人の少女が転校してくる｡彼女の名前は蛇喰夢子……｡

番外編(※作品名50音順)

その他､一攫千金を狙う!!スリリングなマンガとして寄せられた回答を紹介する。

｢アカギ｣(フクモトプロ/ハイストーン)

｢死も恐れないアカギの勝負にゾクゾク｡心理戦が見事で､読んでいるとこっちも息苦しくなってくる｣

｢麻雀漫画として完成度が高い｣

｢絵が特徴的で名言が多い｣

｢一勝千金｣(小学館)

｢女子格闘技漫画の設定が面白く､一攫千金を目指すのが闘う女の子というのが新鮮｣

｢主人公のキャラクターが良い｣

｢タイトル通りまさに”一勝千金”｣

｢カジノグイ｣(日本文芸社)

｢ギャンブルマンガの中で唯一読んだ作品｣

｢裏社会の雰囲気を感じられるところが好き｣

｢世の中の不公平さの理不尽に立ち向かう主人公を応援したくなる｣

｢たとえ灰になっても｣(スクウェア・エニックス)

｢主人公の妹を思う健気さと一途さに感動｣

｢絵が可愛いく内容が刺激的｣

｢負けたら身体的な苦痛が凄まじい｣

｢トモダチゲーム｣(講談社)

｢人間関係がボロボロになりそう｣

｢友情と借金と裏切りと､理不尽なゲームに参加させられて頭おかしくなりそう｣

｢全員の過去が暴かれていくところも見所｣

｢満州アヘンスクワッド｣(講談社)

｢読み進めていくうちにフィクションとノンフィクションが分からなくなり､似たようなことが現実にあったのではないか?と歴史的にも興味がわく時代背景｣

｢描写もリアルでスリルを感じる｣

｢殺伐とした雰囲気で怖いけど気になって読んでしまう｣

『一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング』キャンペーン

コミックシーモアでは、第1位～第3位までと番外編の全作品をお得に読める『一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング』キャンペーンを開催する。

期間は8月27日10:00～9月9日23:59。キャンペーン内容は、 対象作品1巻以上無料、対象作品3冊20％OFFクーポンをプレゼント(※新刊は除く)、『9月2日は宝くじの日!一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング』Xキャンペーンに参加した方の中から抽選で10名様に10000ポイントをプレゼント。