NTTソルマーレが運営する国内最大級の総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣は、小芝風花さん、木村昴さん、ハライチ澤部佑さんが出演する新TVCM｢3人のマンガ好き 無料なや～つ｣篇を9月11日より全国で順次放映開始する。また、新TVCMの公開を記念して、CM内に登場する｢魔入りました！入間くん｣｢orange｣などが、日替わりでおトクに楽しめる24時間限定全巻無料キャンペーンも開催する。

新TVCM｢3人のマンガ好き 無料なや～つ｣篇

｢3人のマンガ好き 無料なや～つ｣篇 ストーリーは、電車で談笑する3人。スマホでマンガを読んでいた澤部さんが｢コミックシーモアって無料多いらしいね?｣と話しかけると、木村さんが｢いいのあんの?｣と気になる様子。そこで小芝さんが｢あるもんねー!｣と自信たっぷりに返答する。

すると、｢そうなんだ～｣と、とぼけながら実は無料で読める作品がたくさんあることを知っていた澤部さんが、突然電脳空間へワープ。そこでは、無料の｢\0｣マークを被った澤部さんが、｢人気のマンガだって｣｢話題のマンガだって｣｢無料なや～つ～!｣と次々に現れるマンガをノリノリで紹介する。

思わぬ展開に小芝さん、木村さんが｢知ってんのかい｣とツッコミを入れると、気まずそうに笑う澤部さん。シーンは変わり、無料マンガを楽しむ小芝さんが、｢マンガ多すぎ!無料も多すぎ‼｣と元気よく宣言し、最後は再び現実世界の電車に戻った3人でそろって｢コミックシーモア｣と明るく締めくくる。

24時間限定全巻無料&無料キャンペーン

｢3人のマンガ好き 無料なや～つ｣篇に登場する作品が、9月11日～9月18日の8日間、1作品ずつ日替わりで24時間限定全巻無料で読めるキャンペーンを実施する。

さらに、各作品ごとに7日間ご利用いただける｢3冊30％OFFクーポン｣も配布する他、無料キャンペーン(最大16巻無料) やXキャンペーンも実施する。

2025年9月11日(木)00:00～9月11日(木)23:59：｢マイホームヒーロー｣(講談社/山川直輝･朝基まさし)

2025年9月12日(金)00:00～9月12日(金)23:59：｢ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される(コミック)｣(双葉社/サクマノマ・仲倉千景・とびらの)

2025年9月13日(土)00:00～9月13日(土)23:59｢BEASTARS｣(秋田書店/板垣巴留) -2025年9月14日(日)00:00～9月14日(日)23:59｢魔入りました！入間くん｣(秋田書店/西修)

2025年9月15日(月)00:00～9月15日(月)23:59：｢orange｣(双葉社/高野苺)

2025年9月16日(火)00:00～9月16日(火)23:59：｢うらみちお兄さん｣(一迅社/久世岳)

2025年9月17日(水)00:00～9月17日(水)23:59：｢先輩がうざい後輩の話｣(一迅社/しろまんた)

2025年9月18日(木)00:00～9月18日(木)23:59：｢島さん｣(双葉社/川野ようぶんどう)

クーポンキャンペーン

全巻無料の各作品ごとに7日間ご利用いただける3冊30％OFFクーポンをプレゼントする。各作品ごとにキャンペーン実施日は異なる。詳細はコミックシーモアの特設ページを確認の子と。

無料キャンペーン

以下の作品が最大16巻無料で読めるキャンペーンを実施する。期間は9月11日00:00～9月18日23:59。

｢薬屋のひとりごと｣ 2巻無料

｢【単話】拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます｣ 16巻無料

｢デッドマウント・デスプレイ｣ 5巻無料

｢ハネチンとブッキーのお子さま診療録分冊版｣ 7巻無料

｢ゆうべはお楽しみでしたね｣ 5巻無料

｢黄泉のツガイ｣ 2巻無料

｢龍とカメレオン｣ 3巻無料

Xキャンペーン

コミックシーモアX公式アカウント( https://x.com/comic_cmoa )をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で800名に1000シーモアポイントをプレゼントする。キャンペーン期間は9月11日0:00～9月18日23:59。