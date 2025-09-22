ファミリーマートは9月26日、「コンビニエンスウェア」から、野村訓市氏が手がける「TRIPSTER(トリップスター)」とコラボレーションした「ポケットTシャツ」(1,998円)を一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ展開している同社のオリジナルアパレルブランド。今回、野村訓市氏が手がけるTRIPSTERとの初のコラボレーションが実現した。

今回発売するポケットTシャツは、コンビニエンスウェアの代表的なアイテムである「アウターTシャツ」をベースに、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテム。左胸のポケットデザイン、前身頃の右裾にはTRIPSTERのロゴプリントを配し、襟ぐりは広めに設計することで、1枚で決まるポケットTシャツになっている。また、洗濯後に縮みにくいウォッシュ・タンブラー仕上げを施すことで、ヴィンテージ感を表現した。

サイズ展開はXS/S/M/L/XLの5種類(XSおよびSサイズはファミマオンラインでの限定販売)。全店舗・ファミマオンライン合計で約10万枚の限定販売となる(全カラー・サイズを含む合計枚数)。

ファミマオンラインでの販売については、予約期間が9月30日10:00～10月13日23:59まで、受取期間は10月23日10:00～10月29日までとなっている。