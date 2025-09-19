秋風が誘う新しい季節、あなたもe-Bikeで未体験の感動を味わいませんか？

もし「新しい自分を発見するような、爽快な体験をしてみたい」と考えているなら、今、最も注目すべき情報が飛び込んできました。次世代プレミアムe-Bike（電動アシスト自転車）ブランドとして名高いBESV（ベスビー） が、この秋、見逃せないキャンペーンを開催するんです！

今回のキャンペーンは、これからe-Bikeデビューを考えている方はもちろん、買い替えを検討している方にとっても、まさに「渡りに船」 と言えるでしょう。

秋のe-Bikeライフを彩る「豪華オプションキャンペーン」を見逃すな！

BESV JAPANが開催するのは『秋のオプションキャンペーン』。期間中に新車を購入すると、通常よりもぐっとお得な特別価格で、人気のオプションセットを手に入れることができます。これが単なるセールではないのは、「アウトレットモデル」も対象に含まれるという点です。マイナーチェンジやカラー変更を控えたモデルが対象になるということは、ハイスペックなモデルをよりお求めやすい価格で手に入れられる可能性もあるということ。これは見逃せません！

キャンペーン概要

期間は限られていますので、早めにチェックすることをおすすめします！

BESV、Votani、SMALOの（アウトレット含む）

幅広いラインナップから自分にぴったりの一台を選べます。

セット内容の変更は不可

驚きの割引率！賢く手に入れる人気オプションセット

e-Bikeに乗る上で、フェンダー（泥除け）やライト、カゴ、キャリアといったオプションは、快適性や利便性を大きく左右します。今回のキャンペーンでは、それらの人気オプションが特別価格で提供されるんです。いくつか例を見てみましょう。

オプションセット名 通常価格（税込） キャンペーン価格（税込） コスパ見解 【BESV】PSシリーズ前後フェンダー＆ライトセット 16,830円／19,250円 10,000円 街乗りでの急な雨や、夜間走行の安全性を考えると、フェンダーとライトは必須。これが1万円で手に入るのは非常に高コスパ。雨の日の通勤・通学もこれで安心です。 【BESV】PSF1輪行セット 18,810円 10,000円 PSF1のような折り畳みe-Bikeで遠出する際、電車や車に積む「輪行」には専用バッグが欠かせません。約半分近い価格で手に入るのは、旅好きの方には最高のチャンス。新しい旅のスタイルが開けますね。 【BESV】TRS2 XCフルオプションセット 32,300円 10,000円 オフロード走行にも対応するTRS2 XCのフルオプションが、まさかの1万円！ マウンテンバイクタイプのe-Bikeを楽しむなら、保護パーツやライト、スタンドなどが含まれるフルセットは安全性と利便性を格段に高めます。 【Votani】専用バスケット＋ディスプレイカバーセット 9,680円 5,000円 普段使いに便利なバスケットと、ディスプレイを保護するカバーのセット。日常の買い物や通勤で使うなら、これほど実用的なオプションはありません。ほぼ半額で手に入るのは嬉しいポイント。 【Votani】Q3用バスケット・スタンド・キャリアフルセット 19,910円 10,000円 Q3ユーザーにとって、前かご、スタンド、リアキャリアがセットでこの価格は破格です。荷物を運んだり、駐輪したりと、日常使いの快適さが劇的に向上します。 【SMALO】PX2用リアキャリア 7,590円 5,000円 SMALO PX2に荷物を積みたい時に便利なリアキャリア。取り付けもスマートで、デザインを損なわないのが魅力です。ちょっとした荷物を積む機会が多い方にはおすすめ。

見てください、この割引率！私が特に注目したのは、TRS2 XCのフルオプションセットが32,300円から10,000円になるという大胆な割引です。これだけで、本格的なe-MTB（電動アシストマウンテンバイク）の世界へ一歩踏み出しやすくなりますよね。各セットとも、e-Bikeでの活動範囲を広げたり、日々の使い勝手を向上させたりする上で、非常に価値のある内容だと感じます。

あなたの理想を叶える3つのe-Bikeブランド

BESV JAPANが扱うのは、ただのe-Bikeではありません。それぞれ個性的な魅力を持つ3つのブランドが、あなたのライフスタイルに合わせた最高の体験を提供します。

BESV（ベスビー）：プレミアムな走りを追求するあなたへ

「BESV」は、洗練されたデザインと高性能を両立させた、まさに次世代プレミアムe-Bikeの旗手と言えるでしょう。

その美しいフレームデザインは、まるでアート作品のよう。ミニベロタイプで小回りが利き、街乗りから軽快なサイクリングまでこなします。新モデルの「PSA2」「PSF2」では、が搭載され、よりスムーズで直感的な走行体験が期待できます。

アウトレット対象: PS1、PSF1（一部カラー）

軽量で高走行性能を誇るスポーツモデル。ロードバイクのようなスピード感と、e-Bikeならではのアシスト力を融合させ、街中から本格的なロングライドまで、あらゆるシーンでその真価を発揮します。

アウトレット対象: JGR1.1、JG1、JR1、JF1

シティライドやアーバンユースに特化したモデル。特に24インチの「CF1 Lena」は、チャイルドシート対応で、お子さんとの移動をスマートにサポートします。デザインも可愛らしく、ママチャリの概念を覆すおしゃれさが魅力です。

アウトレット対象: CF1 Lena

フルサスペンションやハードテイルといった選択肢があり、オフロード走行も視野に入れたSUV的な使い方ができるモデル。週末の山遊びから、日常の冒険まで、あなたの可能性を広げてくれます。

アウトレット対象: TRS2 AM、TRS2 XC

Votani（ヴォターニ）：街乗りをもっとスマートに、もっと手軽に

「Votani」は、e-Bike初心者の方にも優しいエントリーブランド。e-Bikeの便利さや楽しさを、もっと気軽に体験してほしいという思いが込められています。

前輪モーターと内装変速の組み合わせにより、シンプルで扱いやすい操作性が特徴。

オートライトやフェンダーが標準装備されているモデルが多く、追加オプションなしでもすぐに快適なサイクルライフをスタートできます。

普段使いのパートナーとして、e-Bikeの魅力を存分に感じさせてくれるでしょう。

アウトレット対象: Q5

SMALO（スマーロ）：未来がここにある！AI×IoTが叶える次世代体験

「SMALO」は、AI（人工知能）ドライビングシステムとIoT（モノのインターネット）技術を搭載した、まさに 「未来のe-Bike」 。テクノロジーの進化を最も体感できるブランドです。

や、モデルによっては（LX2搭載）など、これまでのe-Bikeの常識を覆す先進的な走行体験を提供。

煩わしいギアチェンジやアシストモードの切り替えから解放され、ただただ 「走る楽しさ」に集中できます。

スマートフォン連携による遠隔操作や盗難防止機能など、IoTの恩恵を最大限に活用したスマートなe-Bikeです。

理想の一台を見つけるための賢い購入ガイド

今回のキャンペーンは、e-Bikeを手に入れる絶好の機会ですが、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

全国の正規取扱店では、専門知識を持ったスタッフがあなたの疑問に答えてくれます。実際に試乗してみることで、各モデルの乗り心地やサイズ感を確かめることができます。あなたに最適な一台を見つけるためにも、ぜひ店舗に足を運んでみてください。オプションセットの内容や、対象モデル、キャンペーンの適用条件など、詳細情報は必ず確認しましょう。アウトレットモデルは、最新モデルではないかもしれませんが、品質は確かです。マイナーチェンジ前のモデルでも十分な性能を持ち、キャンペーン対象となるオプションと組み合わせれば、

新しいe-Bikeとともに、風を切って走り出す秋の体験は、きっとあなたの日常を特別なものに変えてくれるはずです。

まとめ：この秋、新しい自分に出会うライドを始めよう！

BESV、Votani、SMALOの3ブランドから、実に21モデルものe-Bikeが対象となる今回の『秋のオプションキャンペーン』は、e-Bikeライフをスタートさせる、あるいはアップグレードする絶好のチャンスです。

お得なオプションセットを手に入れて、通勤・通学、休日のサイクリング、アウトドア、お子さんの送迎など、あなたの用途に合わせた最高のe-Bikeを手に入れましょう。期間は2025年9月20日(土)から10月31日(金)まで。この秋、新しいe-Bikeとともに、最高の思い出を作りませんか？

いますぐ公式サイトをチェックして、あなたの「特別な一台」を見つけてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。