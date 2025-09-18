レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、今季一軍出場がない読売ジャイアンツの選手を紹介したい。

近藤大亮

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／80kg

・生年月日：1991年5月29日

・経歴：浪速高 - 大阪商業大 - パナソニック

・ドラフト：2015年ドラフト2位（オリックス）

トレード加入初年度の昨季は、まさかの一軍登板なしに終わった近藤大亮。巻き返しが期待された今季だったが、オープン戦で右肩を痛め、いまだ公式戦登板がない状況が続いている。

パナソニックから2015年ドラフト2位でオリックス・バファローズに入団。ルーキーイヤーは1試合の登板にとどまったが、翌2017年は中継ぎで一軍に定着した。

同年は55試合登板、1勝1敗25ホールド、防御率3.07とフル回転の活躍。同年から3年連続で50試合以上に登板するなど、ブルペン陣を支えた。

しかし、2020年に右肘側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けて長期離脱。一時は復活の兆しを見せたが、2023年は12試合の登板に終わり、同年オフに金銭トレードで読売ジャイアンツに移籍した。

新天地での再起が期待されたが、昨季は一軍未登板。今季はオープン戦で一軍マウンドに上がるも、登板中に右肩を痛めて緊急降板を強いられた。

その後はファームでも登板がなく、懸命なリハビリが続いている。

田中千晴

[caption id="attachment_231797" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの田中千晴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／85kg

・生年月日：2000年9月21日

・経歴：浪速高 - 国学院大

・ドラフト：2022年ドラフト3位（巨人）

プロ3年目の今季は、前年に受けた手術の影響で出遅れた田中千晴。5月に実戦復帰し、二軍で好投を続けているが、昇格には至っていない。

国学院大から2022年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーから30試合に登板したが、2勝3敗3ホールド、防御率5.51となったが、150キロ超のストレートと落差の大きいフォークを武器に、奪三振率11.30をマークした。

昨季は先発に挑戦したが、6月以降は再びリリーフに配置転換。一軍ではわずか3試合の登板にとどまり、同年10月には右肘のクリーニング手術を実施した。

今季はリハビリスタートとなったが、5月上旬に二軍へ合流。ファームではここまで32試合に登板し、1勝1敗2セーブ、防御率1.42の好成績を収めているが、一軍から声は掛かっていない状況だ。

さらなるアピールを続け、残り少ないシーズンの中で、一軍昇格を掴みたい。

今村信貴

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1994年3月15日

・経歴：太成学院大高

・ドラフト：2011年ドラフト2位（巨人）

今季は二軍で圧巻の投球を見せているものの、一軍登板のない今村信貴。近年は登板機会を減らしており、チームで厳しい立ち位置となっている。

2011年ドラフト2位指名と高い評価を受けて、読売ジャイアンツに入団した今村。プロ入り当初は先発で起用され、高卒6年目の2018年には13試合の登板で6勝を挙げた。

2020年には5勝をマークするなど、一定の結果を残していたが、先発ローテーションに定着することはできず。

それでも、2022年にリリーフへ転向すると、同年は55試合登板、2勝4敗21ホールド、防御率3.57を記録した。

しかし、翌2023年は24試合と登板機会が半減。昨季は二軍で42試合に登板し、2勝2敗、防御率2.03の好成績を収めたが、一軍では7試合の登板にとどまった。

プロ14年目の今季は、38試合登板、4勝1敗3セーブ、防御率1.59、奪三振率9.08と前年以上の二軍成績を叩き出しているが、一軍昇格には至っていない。このまま好投を続け、一軍からの招集を待ちたいところだ。

山瀬慎之助

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／89kg

・生年月日：2001年5月4日

・経歴：星稜高

・ドラフト：2019年ドラフト5位（巨人）

入団時から次期正捕手と期待されている山瀬慎之助。だが、一軍捕手陣は層が厚く、ファームで実力を磨く時間が続いている。

星稜高時代には、奥川恭伸（現：ヤクルト）とバッテリーを形成し、3年夏の甲子園で準優勝。強肩強打の捕手として注目を集め、2019年ドラフト5位で読売ジャイアンツに入団した。

プロ入り後はファームで実戦経験を重ね、高卒3年目の2022年に一軍デビュー。同年は8試合の一軍出場にとどまったものの、先発マスクも任されるなど、貴重な経験を積んだ。

しかし、その後も一軍での出番が限られ、ファームを主戦場とするシーズンが続いている。高卒6年目の今季は、甲斐拓也のFA加入もあって一軍出場なし。

それでも、二軍では94試合に出場し、打率.300、2本塁打、20打点の好成績。チームは上位争いの最中だが、一軍昇格を望む声も多い。

喜多隆介

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／93kg

・生年月日：1998年8月25日

・経歴：小松大谷高 - 京都先端科学大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト2位（巨人）

チームには甲斐拓也、岸田行倫、大城卓三と主力クラスの捕手が揃い、苦しい状況に置かれている喜多隆介。昨季はわずか1試合の出場に終わり、今季はここまで一軍未出場と正念場を迎えている。

京都先端科学大から2020年育成選手ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団すると、プロ1年目のシーズン途中に支配下登録を勝ち取った。

しかしながら、翌2022年に一軍デビューを果たすも、14試合の出場で打率.111（9打数1安打）と目立つ数字を残せず。2023年は一軍出場なしに終わった。

昨季は二軍で85試合に出場し、打率.289、3本塁打、26打点の好成績をマークしたが、一軍では出番が限られた。

プロ5年目の今季は、現時点で一軍出場なし。ファームでも41試合出場、打率.230、8打点といまひとつの内容となっている。攻守にさらなるアピールを見せたいところだ。

高橋礼

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1995年11月2日

・経歴：専大松戸高 - 専修大

・ドラフト：2017年ドラフト2位（ソフトバンク）

貴重なサブマリンとして活躍する高橋礼だが、今季は二軍でくすぶっている。

専大松戸高、専修大を経て、2017年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ2年目の2019年に先発ローテーションへ定着すると、23試合（143回）を投げ、12勝6敗、防御率3.34の活躍で新人王に輝いた。

翌2020年はリリーフに転向し、チーム最多の52試合に登板。4勝2敗23ホールド、防御率2.65の好成績を残した。

ところが、2021年以降は制球難に苦しむシーズンが続き、大きく低迷。2023年は5試合の一軍登板にとどまり、同年オフに交換トレードで読売ジャイアンツに移籍した。

昨季は開幕ローテーションを勝ち取るなど、復活の兆しを見せていたが、好調を継続できず。最終的に11試合の登板で2勝2敗、防御率3.66に終わった。

今季は現時点で一軍登板がなく、二軍でも30試合の登板で6勝6敗、防御率5.13と精彩を欠いている。なんとか浮上のきっかけを掴みたいところだ。

【了】