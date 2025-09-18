グリーンエネルギー北陸は9月1日より、木質バイオマス発電由来の電力供給を、日の出屋製菓産業の配送センターで開始した。同社が推進する「森海つなぐでんきプロジェクト」の商用第1号案件となる。

この取り組みは、富山県内の未利用間伐材を使ったバイオマス発電で生まれた再生可能エネルギーを、北陸電力の「かがやきGREEN RE100」メニューを通じて供給するもの。この電力には、トラッキング付FIT非化石証書による環境価値が付加されており、供給先企業におけるCO2排出削減と森林保全への貢献を同時に実現する。

日の出屋製菓産業の配送センターでは、年間約90,000kWhの電力を使用しており、これは未利用間伐材約140トン分に相当する。今回の供給により、年間で約40トンのCO2削減が見込まれている(北陸電力 令和5年度排出係数に基づく試算)。

同社が推進する「森海つなぐでんきプロジェクト」では、再生可能エネルギーの活用を通じて、森林と社会をつなぐ地域循環の新たなモデルの構築を目指している。バイオマス発電の燃料となる間伐材の買い取り価格に「森林支援金」を上乗せすることで、林業者の経済的な安定と、持続的な森林整備を支える仕組みを構築する。これにより、森林のCO2吸収機能や、防災・水源涵養といった公益的機能の維持にも貢献していく。

地域内資源循環モデル

同社では今後も同様の仕組みを県内外に広げ、再生可能エネルギーを軸とした地域循環型の仕組みを構築・拡大していくという。