JR東日本首都圏本部は16日、山手線の環状運転100周年を記念した「つながる山手線フェス ～環状運転100周年～」を10月4日から11月3日まで開催すると発表した。期間中、山手線環状運転100周年記念ラッピングトレインも運行する。

山手線は2025年11月1日に環状運転100周年を迎える。これを記念して「つながる山手線フェス ～環状運転100周年～」を行い、山手線沿線で「つながる」をテーマにコラボ企画や鉄道イベントの開催、記念商品の発売などを予定している。

イベントの一環で、山手線環状運転100周年記念ラッピングトレインを10月4日から11月3日まで運行。過去に山手線で運行していた103系・205系をイメージした復刻デザインのラッピングを1編成ずつ、計2編成に施す。先頭車両に100周年オリジナルヘッドマークを取り付けるほか、車体側面にも100周年ロゴ等のラッピングを行う。

山手線の環状運転開始から100年の節目となる11月1日、山手線環状運転100周年ラッピングトレインによる東京観光列車「東京まるっと山手線」を運行。東京と山手線の魅力を約1時間で体感できる「東京観光の新しいコンテンツ」として、7回目となる今回は内回り・外回りを合計4周(1日では過去最多)するとのこと。池袋駅(メトロポリタン改札外)に集合し、午前コースの内回りは池袋駅10時22分頃発・11時30分頃着、午前コースの外回りは池袋駅10時55分頃発・12時1分頃着、午後コースの内回りは池袋駅13時58分頃発・15時4分頃着、午後コースの外回りは池袋駅14時28分頃発・15時34分頃着での運行を予定している。

販売数は午前コース・午後コースともに大人限定プラン各50名、通常プラン各240名。大人限定プラン(中学生以上が対象)の販売額は3,000円、通常プランの販売額は大人(中学生以上)2,500円・こども(小学生以下)1,250円。こどものみの乗車はできず、保護者(18歳以上)同伴となる。未就学児は大人1人につき2人まで無料。10月1日12時から「JRE MALL チケット」で販売を開始し、チケットがなくなり次第、販売を終了する。