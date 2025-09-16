三井不動産ホテルマネジメントは9月14日〜20日、全国の運営ホテルにて「ハウスキーピングウィーク」を実施する。

同イベントは、ホテル運営に関わる清掃・施設管理スタッフを対象に、感謝の気持ちを伝えることを目的とした、アメリカ発祥の企画となる。

期間中は、ザ セレスティンホテルズ、三井ガーデンホテルズ、sequence各ホテルにて、感謝の意を表したメッセージやプレゼントの贈呈、スタッフスペースの装飾など、様々な企画を実施する。