フォレスト出版は9月8日、独立・起業を考えている人向けの入門書『これだけは知っておきたい「独立・起業」の基本と常識 改訂版』(高橋敏則・著)を刊行した。

著者は、経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングを行う高橋会計事務所代表の高橋敏則氏。

高橋氏は、初めての独立・起業を実現するために必要な多くの業務をこなすためには、事前の情報収集や学習・準備が欠かせない。起業とはどういうことで、何が必要になるのかといった全体像を理解しておく必要があるという。

独立・起業のための必要最低限な情報を図解とともにほぼ網羅している本書は、「独立したい」「起業したい」と考えるビジネスパーソンにとって頼れる実務指南書の決定版であり、最初におすすめしたい一冊となっている。

第1章『はじめの一歩を踏み出す前に』、第2章『事業プランと資金計画の立て方』、第3章『開業に向けた具体的な準備』、第4章『独立1年目の売上アップ術』、第5章『個人事業はこうして始める』、第6章『株式会社はこうしてつくる』、第7章『従業員を雇うときの実務』、第8章『経理のやり方と節税ポイント』で構成されており、全200ページ。価格は1,760円。