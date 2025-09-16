生きるとは、働くとは、幸せとはなにか考えるシリーズ「生きる、働く、ときどき病」。 「52歳、私の髪は…白髪です」そう語るのは、SNSで大人気のインフルエンサー、姫さん。20代の頃、重度のパニック障害を患い、白髪になった彼女は、自分を心から愛おしいと思えるようになるまで、20年以上の年月がかかったと言います。

今回はそんな姫さんのコンプレックスや病気の受け止め方について、『52歳、今ようやく人生が始まるの』(KADOKAWA)よりお届けします。

■コンプレックスも武器になる

20代後半で重度のパニック障害になった私は、外出することや人と会うことが怖くなっただけでなく、髪の毛の半分以上が真っ白になってしまうという身体症状の変化にも見舞われました。

一番おしゃれを楽しみたい20代に白髪になってしまったことがすごく悲しくて、毎月のように白髪染めをしていました。

帽子やウィッグでどんなにごまかしても、まわりを見わたすと、どの人も美しい黒髪に見えて、世の中の女性がみんなうらやましく思えたものです。

「それに比べて私は……」

と、落ち込むようになり、何度も消えてしまいたいと思いました。

思い返せば、それ以外にも、私にはいろいろなコンプレックスがありました。小さい時から「たらこ唇」とからかわれてきた分厚い唇も、上半身に比べて太めな下半身も、ずっと私のコンプレックスでした。

でも、下半身が太めだと自覚していたからこそ、高校生の時からずっと脚痩せ・体型維持のトレーニングやマッサージを続けてきて、その努力のおかげでモデルになれた部分もあったと思います。もし、もともとスリムだったら、怠けてだらしない生活を送って、モデルにはなれていなかったかもしれません。

また、Instagramで発信をするようになってからは、私が嫌いだと思っていた唇を「かわいい」と言ってもらえることが増え、自分のチャームポイントになりました。

それに、白髪になってしまったからこそ、隠すために(その後には、白髪を〝活用〟して、きれいなブリーチ髪にするために)いろいろな工夫をして、その結果、白髪や金髪を「素敵ですね」と褒めていただけるようになったのだと思っています。

つまり、自分ではコンプレックスだと思っていたことが、「特別な私」を演出する強みになったし、コンプレックスがあったからこそ、人一倍努力できた。これは、私という人間の成長にとっては、むしろよかったのかもしれません。

更年期で肌質が変わってきてからは、どんどん老いていく自分を見るのが苦しくて、鏡をなるべく見ないようにしていた時期もありました。鏡を見ないことで、「劣化」していく自分を「見て見ぬふり」していたように思います。

そんな時、Instagramでお声をかけていただいたメーカーさんの化粧品を使い始めたら、驚くほど肌質が改善していったのです。たまたま、私の肌質に合っていたのだと思いますが、殿ちんにも「肌がきれいになった」と褒められるほど嬉しい変化があったので、その感動をみなさんにもお伝えしたくて、こまめに美容発信もするようになりました。

フォロワーのみなさんと変化や効果を分かち合う中で、同じような悩みやコンプレックスを持っている方がたくさんいることにも気がつきました。

そんなみなさんから「私も肌質が改善した」「悩みが軽くなった」などとコメントをいただくと、フォロワーのみなさんがきれいになり、ひいては人生を明るく変えるお手伝いができているのではないかと思えるようになって、「美容」そのものが楽しくなっていきました。これも結局、「更年期のお肌」というコンプレックスと向き合ったからだと思っています。

コンプレックスを見ないように蓋をするのではなく、時には受け入れ、認めてあげる。そうすることで、コンプレックスも、自分の〝武器〟になる。私は50歳を過ぎて、やっとそう思えるようになった気がします。

私がこれまでに経験してきたつらい過去も、今、フォロワーのみなさんへの勇気や励みになっていると言ってもらっています。そう考えると、コンプレックスも嫌なことばかりではなかったな、と改めて思うのです。

■人生に「失敗」はない

私は20代後半で病気を発症してから20年以上、一人で満足に外に出ることもできませんでした。

とくに症状が重かった30代の頃は、ほとんど自分でも記憶がないくらいです。ともすれば人生を投げ出しそうになる自分に抗い、一日一日をただ生きていく。それだけに必死の毎日でした。

長い時間をかけて断薬に成功しましたが、病気が完治したと喜んだ後でまさかの再発。

その時は「断薬にも完治にも〝失敗〟した」と激しく落ち込みましたが、後から考えると、そこから得られたことも多くありました。

たとえば、病気が再発する前は、とにかく100%完治と断薬を目指していました。薬を飲まないと不安で出かけられない場合は、「薬を飲まない」というほうを優先し、外出を断念したこともあります。

でも再発してまた薬に頼ることになってからは、「薬を飲めば出かけられるなら、少し飲んでみよう」と思えるようになったのです。

病気は決して「失敗」ではありません。

私は人生で挫折やつまずきを感じて「失敗した」と思ってしまいましたが、今考えるとそれは間違いでした。

仮に「失敗」したとしても、そこから気持ちを入れ替えたり、考えを変えたりすれば、時間が経ってから「あれはあれで、いい経験だった」と思えるようになるからです。

たとえば、今の私を振り返ってみます。職場のイジメからパニック障害になり、髪の毛が真っ白になって家から出られなくなった──。その経験だけ書き並べてみると壮絶ですよね。

でもそれを私が「失敗」だと思わず、「私はこんな経験をしてきたけれど、今はこんなに楽しいよ」と伝えることで、まわりの人を、そしてなによりも自分自身を幸せにしている。これはもう「失敗」ではなく、みんなに勇気を与える貴重な体験談だといえます。

きっと、「失敗」が「失敗」で終わってしまうのは、自分自身を卑下したり、過ぎたことをただやみくもに後悔し続けたりしているからだと思います。

私も、人生どん底の時期には自然と口角が下がり、世の中のすべてに後ろ向きになっていました。

でも、そんなことをしても誰も幸せになどならないのです。

当時、夫の殿ちんにはよく、

「口角、下がっているよ!」

と言われていました。

だから意識して、つまらなくても、苦しくても、笑顔で明るく楽しそうにしていたのですが、そうすると、本当に楽しく元気になっていったように思います。

ただし! 無理はいけません(私は無理をして悪化したこともあるので、これだけは強調してお伝えさせてください)。

つまり私が言いたいのは、「失敗したと思っても、落ち込まなくていい」ということ。

人生に、「失敗」なんてないのです。つまずいたと思うことからだって、学びや成長につながることはあるはず。私はそう信じています。