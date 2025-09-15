アイドルグループ・SUPER EIGHTの横山裕が、フジテレビ系ドラマ『絶対零度 ～情報犯罪緊急捜査～』(10月6日スタート、毎週月曜21:00～)に出演。シリーズを超えて山内徹を演じることになる。

横山が演じるのは、元ミハン(未然犯罪捜査チーム)で、警視庁「捜査一課」に異動後、「情報犯罪特命対策室」(以下：DICT＜ディクト＞)のメンバーになった警部補・山内徹。ミハンでの極秘捜査を経験したのち、捜査一課では複数の凶悪事件を的確に解決。その冷静な判断力と鋭い直観は上層部からも高く評価されていた。

そんな彼の“捜査官としての資質”は、総理直属で新設されたDICTにとっても必要不可欠なもの。そして山内は、ミハン時代同様に、新設されたばかりで“結果を求められる”組織で、捜査の最前線に立つことに。国家を揺るがす“目に見えない敵”との戦いに挑む中で、捜査一課にいた山内は、そのツテも利用しながら、再び静かに動き出す。

元生活安全課からDICTにやってきた地域密着型刑事の二宮(沢口靖子)と、捜査一課で凶悪事件を担当してきた山内は、年齢も経歴も性格もまったく異なる。そんな2人が時に戸惑いながらも次第に理解し合い、やがて唯一無二の信頼関係を築いていく。

■横山裕 コメント

「（今作のオファーを受けての）率直な感想としては、“またやるんや！”と思いましたね（笑）。うれしかったです。上戸彩さん主演、沢村一樹さん主演の『絶対零度』にそれぞれ出させていただいて、今回は沢口さんが主演ということで、新しく生まれ変わった『絶対零度』になっていると思います。僕は前作から山内徹という役で出させていただいていて、山内というキャラが僕の中でしっかりあるので、そこはブレずに演じたいです。その上で、新たなキャストの皆さんとどのような化学反応を起こすか僕自身も楽しみですし、山内が新たな組織でどんな役職になっていくのかも、楽しみにしていただきたいです。沢口さんとは初共演になりますが、ものすごく物腰の柔らかい方ですね。僕が出ているバラエティを見ていただいたみたいで、積極的にコミュニケーションをとっていただいて、ありがたいです。『絶対零度』ファンの方々がたくさんいらっしゃると思いますが、また新たな『絶対零度』が生まれ変わってみなさんの前に登場します。僕自身も楽しみですし、個性豊かなキャラクターを演じる役者さんがそろっているので、絶対楽しい作品になると思います。ぜひ見ていただけたらうれしいです」

主演の沢口靖子は、今回のオファーを受けて、「“『絶対零度』の新シリーズが始まるんだ”ということと、“その主演を私にいただけた”というダブルの驚きがありました。優れた作品ですので安心して飛び込めると思いましたし、新たな役にチャレンジできることがうれしかったです」とコメントしている。

