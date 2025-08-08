国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、10月19日の「TOEICの日」に向けた特別な体験プログラム「RESTART with TOEIC Tests」を2025年9～10月に実施する。

RESTART with TOEIC Tests

「もう一度、自分に挑戦したい」人に、踏み出すきっかけを提供

TOEIC Programを実施するIIBCは、毎年10月19日を「TOEICの日」と制定。英語に触れ、楽しさを感じてもらうための機会を創出すべくさまざまな取り組みを行っている。

近年の調査では、社会人の8割以上が「心身ともに健康に働き続けられるか」「今のスキルがこれからも通用するのか」などといった自身のキャリアに対して不安を抱えていることが明らかに。そうした背景を受け、英語を使って「もう一度、自分に挑戦したい」人に、新たな一歩を踏み出すきっかけの提供を目指したいとの思いから、2025年のTOEICの日の取り組みとして「RESTART with TOEIC Tests」が企画された。

本プログラムでは、外国人と交流しながらの「寿司職人体験」、子どもと英語でコミュニケーションをする「英語の先生体験」など、英語を活用した4つの特別な体験を用意。英語を使ったコミュニケーション体験を通じて再スタートや目標への挑戦を応援し、一人ひとりの自信につながる場を創出していくという。

プログラム参加の応募資格は、18歳以上の「英語を使って新しい一歩を踏み出したい」と思う人。参加希望者はプロジェクトの特設サイトよりエントリーでき、当選するとオンラインのTOEIC Listening & Reading Testを受験後にプログラムに参加できる。募集期間は8月20日まで。