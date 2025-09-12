9月の第3月曜日は敬老の日。敬老の日に贈るプレゼントには心のこもったメッセージを添えたいですよね。でも、どんな言葉を書いたらいいのかわからない…と悩んでいる人もいるでしょう。そこで今回は、思いが伝わる書き方のポイントや、書きやすい短文のメッセージ文例を紹介します。関係性やプレゼントの内容にあわせて紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

敬老の日に贈るメッセージの書き方のポイント

相手に喜ばれるメッセージを書くためには、まず次のポイントを押さえておきましょう。

読みやすい文字で書く

内容はもちろんですが、文字の読みやすさにも配慮することが大切です。小さな文字が見えづらい高齢者も多いため、大きめの文字で、はっきりとした筆跡で書くようにしましょう。どうしても文字が小さくなってしまう場合は、少し大きめのカードを選ぶのもおすすめです。さらに、濃い色や太めのペンを使う、一文を短くまとめるといった工夫をすると、より読みやすいメッセージになります。

贈る相手の健康を思いやる

感謝の気持ちとともに、相手の健康を思いやるひと言も加えましょう。健康で元気な方なら「いつまでも元気でいてね」といったメッセージを。持病がある方や入院中の方には「無理せずお大事にね」「体調がよくなったら、また一緒にでかけようね」など、体調に配慮した言葉を添えるのがおすすめです。軽いタッチで明るく伝えると、相手も「心配かけて申し訳ない」と感じることはないでしょう。

短文でも気持ちが伝わる敬老の日メッセージ文例集【関係性別】

ここからは、相手との関係性別にメッセージの文例を紹介します。

孫から祖父母へのメッセージ

【例文】

・いつも遊んでくれてありがとう。大好きだよ! いつまでも元気でいてね。また一緒に遊ぼう。

・いつも応援してくれてありがとう。優しいおじいちゃんとおばあちゃんが大好きです。また一緒におでかけしたいからこれからも健康でいてね。

・いつもありがとう。感謝の気持ちをこめてプレゼントを贈ります。気に入ってくれるといいな。これからも元気で長生きしてね。

子から両親へのメッセージ

【例文】

・お父さん、お母さん、いつもありがとう。わたしも家族をもって親のありがたみがわかるようになりました。元気に長生きして、これからもよろしくね。

・敬老の日のお祝いに、日頃の感謝をこめて〇〇を贈ります。いつも子どもたちの面倒を見てくれてありがとう。まだまだ長生きしてね。

・いつも温かく見守ってくれてありがとう。ふたりのおかげで私たち家族も頑張れています。まだまだ親孝行したいので長生きしてくださいね。また一緒に旅行にも行きましょう。

子から義父母へのメッセージ

【例文】

・お義父さん、お義母さん、いつも私たち家族を見守っていただきありがとうございます。おふたりの励ましに支えられて、〇〇さんと一緒に日々頑張れています。これからも元気で長生きしてください。

・いつも子どもたちの面倒を見てくれてありがとうございます。とても助かっています。これからも元気で長生きして、たくさん親孝行をさせてください。

・子どもたちと一緒に選んだプレゼントです。いつも気にかけてくださってありがとうございます。これからも体に気をつけて長生きしてください。

お世話になっている相手へのメッセージ

【例文】

・日頃の感謝をお伝えしたくプレゼントを送らせていただきました。〇〇さんの前向きなお姿に、いつも励まされています。これからもさらなるご健勝とご活躍をお祈り申し上げます

・〇〇さんにはさまざまな場面で助けていただき、日々感謝しております。今後とも、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

・〇〇さんには、人生の先輩として多くのことを学ばせていただき、とても感謝しております。季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛ください。

プレゼントにあわせた敬老の日メッセージ文例集

ここからは、プレゼントにあわせたメッセージ文例を紹介します。贈ったプレゼントに「こんな風に使ってほしい」という思いをこめたいときはぜひ添えてみてください。

お花

【例文】

・おじいちゃんとおばあちゃんの好きなお花を選びました。きれいなお花を見て、明るい気分になってくれるとうれしいな。

・日頃の感謝をこめて、華やかなお花を贈ります。これからも元気で、笑顔あふれる日々を送れますように。

・花の香りとともに、感謝の気持ちを届けます。お部屋が華やぎ、心もほっと和みますように。

お菓子

【例文】

・じいじとばあばが大好きなお菓子を選んだよ。またいっしょに食べようね。

・おいしいお菓子を食べて笑顔になって、幸せな時間を過ごしてくれたらうれしいです。

・お茶のお供に、ほんのり甘いお菓子を贈ります。ふたりで心温まるティータイムを過ごしてくださいね。

お酒

【例文】

・おじいちゃんとおばあちゃんがいつも飲んでるお酒です。ふたりで楽しい時間を過ごしてね。

・お父さんの大好きな〇〇を送ります。お母さんとふたりで、ゆっくり晩酌を楽しんでね。

・おいしいお酒でゆっくりとくつろいでください。でも心配だから一度に飲み過ぎないように注意してね。

健康グッズ

【例文】

・おじいちゃんとおばあちゃんにずっと元気でいてほしいから、健康グッズを選びました。いつまでも健康でいて、これからも楽しい思い出を作ろうね。

・お世話になったお父さんとお母さんに、これからもずっと元気でいてもらうために健康グッズを贈ります。しっかり活用してね。

・体を動かすのが好きなお義父さんとお義母さんに、おうちでも楽しめる健康グッズを贈ります。これからも健康でいてくださいね。

敬老の日は大切な人に心のこもったメッセージを贈ろう!

敬老の日に贈るメッセージ文例を紹介しました。贈る相手やプレゼントにあったメッセージを添えると、感謝や思いやりの気持ちをより深く伝えることができます。ポイントもしっかりチェックして、今年の敬老の日にはプレゼントとともに心のこもったメッセージを贈りましょう。