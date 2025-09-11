なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が主演を務める映画『恋に至る病』(10月24日公開)の、水族館での初デート場面写真4点が公開となった。

なにわ男子の長尾謙杜が主演を務める本作は、斜線堂有紀氏による同名小説が原作。ジャンルの枠を超えたミステリー×恋愛の融合が注目を集め、発売直後からTikTokを中心に話題となり、紹介動画は再生数200万回超を記録し、原作も30刷を超えるヒットとなっている。

監督は『月の満ち欠け』で日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した廣木隆一。内気な男子高校生・宮嶺望を演じるのは、「なにわ男子」の長尾謙杜で、グループ最年少ながら俳優業でも躍進を続け、本作でさらに演技の幅を広げることに。宮嶺の運命を変えるヒロイン・寄河景は山田杏奈が務める。

物語は、転校生の宮嶺がクラスの人気者・景と出会い、初恋に落ちるところからスタート。互いの距離を少しずつ縮めていく中で、「どんな私でも守ってくれる？」という景の一言をきっかけに、彼らの関係性は特別なものへと変化していく。しかしある日、同級生の根津原が死体で発見されて事態は急変。景に殺人の疑いが浮上する。動揺しつつも彼女への想いを捨てきれない宮嶺の葛藤が物語をさらに加速させるのだった。

今回公開となったのは、水族館デートに向かうために景(山田)を必死に追いかける宮嶺(長尾)の姿や、水族館でのふたりの初デートの様子を捉えた場面写真4点。公開された写真には、モノレールに乗る景を追いかけ自転車を力強く漕ぐ宮嶺の離れたくないという必死な姿と、その様子をモノレールの窓越しに見つめる景の姿が切り取られている。青春らしい遊び心があふれるやり取りでありながら、宮嶺を眺める景の眼差しからは、まるで宮嶺を試すような冷たさも滲み出る。水族館でのデート中も、水槽をじっと見つめ、何を考えているのか掴めない景と、そんな景のことを想い続ける宮嶺の純粋な表情。無邪気に見える初デートだが、その場で初めて景の口から"ブルーモルフォ"というゲームサイトの存在が明かされる。

ゲームマスターから送られてくるミッションをプレイヤーは1つずつこなしていき、徐々にミッションは過激化、最終的にはプレイヤーを死に至らしめるという自殺教唆ゲームに興味津々の景。そのゲームに景が関わっているのではないかという疑念と不安を宮嶺は抱く。水族館へ向かう微笑ましいやりとりや、青春満載のきらめく初恋の裏で、確実に近づいてくる"闇"――。 ラブストーリーらしい胸の高鳴りを切り取った瞬間でありながら、物語が不穏さを帯びていき、純粋な恋がやがて"恋に至る病"へと変貌していく転換点を象徴しているカットの数々となっている。好きという気持ちや痛み、光と闇を行き来し、ふたりが辿り着く、"切なすぎるラスト4分"と"明かされる本心"とは――?

さらに、10月10日、オリジナル・サウンドトラックの発売も決定した。Apple Music、Spotify、YouTube Music、Amazon Music、レコチョクなどでも同日より配信が始まる。音楽を手がけるのは、「マイ・ブロークン・マリコ」や「傲慢と善良」など数々の話題作を担当し、映画・ドラマ・CMと幅広く活躍する作曲家・加藤久貴。ピュアで刺激的なラブストーリーに寄り添う繊細な旋律から、胸を締めつけるシーンを彩る緊張感あふれる音まで、加藤による音楽は、宮嶺と景の心の揺らぎを観客へと伝える。

(C)2025『恋に至る病』製作委員会