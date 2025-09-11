タイガー魔法瓶は9月10日、昨今のお弁当事情やフードジャーに関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年8月1日～8月8日、全国の20代～60代の男女867人を対象にインターネットで行われた。

物価高の影響で「お弁当作り」を始めた人は4割超

今年、スーパー等で食材を購入する際に「物価高」を実感したと回答した人は全体の8割以上(85.8%)であることが分かった。お弁当を作り始めた理由に関しては「物価高の影響、節約のため」と回答した人が最多(45.5%)となった。

お弁当作りを始めた理由を教えてください

お弁当で年間「40,244円」の節約に

お弁当にかける1日あたりの平均額は、物価高を感じる前は「452.4円」であったのに対し、現在の平均額は「512.1円」と、以前より60円程度(およそ1.1倍)値上がり傾向にある。一方で、お弁当を作らない人の昼食は平均「666.9円」だった。つまり平日毎日(週休2日制、年間52週で算出)お弁当を作っている人は、お弁当を作らない人に比べて、年間「40,244円」節約ができている計算になる。

毎朝のお弁当作りにかける時間

毎朝のお弁当作りにかける時間は「10～20分」が最多で、8割以上(82.1%)が「30分未満」でお弁当を作っていると回答。お弁当の時短術として最も選ばれているのは「冷食を活用」。次いで、「前日の残り物を使う」「作り置きしている」「レンジ調理を積極的に活用する」が上位にくる結果となった。

お弁当を作らない理由

一方で、お弁当を作らない理由としては、「作るのに時間がかかる」が最多(41.9%)。そのほか、「毎日続けるのが負担」「準備や片付けに時間がかかる」という、家事の負担増加や時間の制約を気にする傾向が見られた。

お弁当を作らない理由を教えてください

弁当箱としてフードジャーを利用しているか

弁当箱としてフードジャーを利用している人は約半数(49.6%)。フードジャーを利用する人に最も支持されている理由は「汁物も入れられるため」が最多(61.1%)。そのほかにも「一品で成立する」「温かいごはんが食べられる」「時短になる」との理由が上位に選ばれたことから、フードジャーが利用される背景には、機能性の高さや家事負担を軽減できる点が影響していることが推測できる。

フードジャーの中身は?

フードジャーの中身についての調査では「スープをよく入れる」と回答した人が半数以上。温かい料理を中心に利用している人が多く見られた。また、今後の活用法については、パスタやカレー、シチュー、麺類に加え、「冷たい食べ物」も支持されており、残暑が長引く見込みのため、10月頃までは保冷ニーズが高まりそうだ。