Well Bodyが展開するOffi-Stretchは9月9日、理学療法士による「姿勢」についての調査結果を発表した。調査は2022年9月1日～2025年9月1日、累計10,000人の施術データをもとに行われた。

痩せ型でも「腹部突出」が増加

調査の結果、BMIや体脂肪率は正常、あるいは痩せ型であるにもかかわらず、お腹だけが前に出ているケースが多数確認された。こうした人々の多くが、長時間の座位姿勢や、腹圧の低下(体幹機能の弱化)を伴っている。特に20～30代のビジネスパーソンに多く見られ、デスクワーク中心のライフスタイルとの強い相関が示された。この現象は単なる「内臓下垂」ではなく、「姿勢由来の体幹不全」と捉えることでより本質的な理解が得られる。

3つの主要因を理学療法士が解説

同社の理学療法士によれば、腹部突出の主な要因は以下の3点となる。

1つ目は「骨盤の後傾と猫背」。骨盤が後ろに倒れることで、腹部が突き出やすい姿勢が習慣化する。2つ目は「腹横筋などインナーマッスルの弱化」。内臓を支える力が低下することで、下腹部が前に出てしまう。3つ目は「長時間の不良姿勢による筋バランスの崩れ」で、上体が前に倒れ、体幹で支えきれなくなることが要因とされる。

ぽっこりお腹の姿勢イメージ

今すぐできる姿勢改善アプローチ

対策として、椅子に座る際には"骨盤を立てる"ことを意識すること、お腹を凹ませたまま呼吸する"ドローイン"を習慣にすること、さらに1時間に1回は立ち上がって軽いストレッチを行うことが推奨されている。

"痩せているのにぽっこりお腹"その正体は、脂肪ではなく「姿勢のサイン」である可能性がある。 日常的な体の使い方を見直し、インナーマッスルを活性化させることで、見た目の印象だけでなく、消化・排泄機能などの内臓活動にも好影響をもたらすと期待されるという。