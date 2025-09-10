ウェストハム（イングランド女子1部）は9日、日本女子代表（なでしこジャパン）FW植木理子との契約を延長したことを発表した。

現在26歳の植木は2023年9月に日テレ・東京ヴェルディベレーザからウェストハムに加入し、ここまで公式戦通算55試合出場で13ゴール7アシストを記録している。なお、今回の発表によると、契約を1年延長し、2027年夏までとなったという。

新契約を締結した植木はクラブ公式サイトで「ウェストハムで旅を続けられることを嬉しく思います。ここ数年のクラブでの時間を振り返ると、本当に特別な時間でした。すべてがうまくいって、どれほど楽しかったか、本当に信じられません」と語りながら、喜びのコメントを発表している。

「ここにいるのが大好きです。ロンドンは第二の故郷で、ウェストハムは第二の家族です。みんなとても親切で、チームメイトもたくさん助けてくれました。レハンネ（・スキナー監督）からも多くのことを学ばせてもらい、選手として大きく成長できました。レハンネとこのクラブのためにプレーできることを誇りに思います」

「ファンは私にとって、そしてチームにとっても本当に大切な存在です。ホームでもアウェイでも、毎試合、ファンの応援に支えられています。昨シーズンのホームでの成績は素晴らしく、金曜日のシーズン最初のホームゲームが待ちきれません。このニュースをファンの皆さんと一緒に祝って、アーセナル戦でチームが良い結果を出せるよう、良いプレーをしたいと思っています」