『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』(決勝＝日本テレビ系で12月に生放送予定)の2回戦進出者275組が10日、発表された。

今年は、昨年のエントリー数903組を超える1,042組がエントリー。動画審査を経て、275組が20日から28日まで東京・大阪で行われる2回戦に進む。

『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』2回戦進出芸人（※五十音順）

アールグレイ優／アイドル鳥越／青海先生／青ザリガニ／赤名リンカ／朝かもしれない／アサカヨルカ／あさまち／足腰げんき教室／アセロラカムカム／アッチェレランド／あのひの子／あひる／あまえんぼうポラリス／アライヒカリ／有元さくら子／アルタイル／アルミカン／安西オサム／アンダンテ／イイダ／いがわゆり蚊／池田てんこ盛り／石井てる美／いぜん／いちご女子プロレス／いちごパーティ／いちごみるく／いちばんかわいい／1Pミユキ／伊藤ワンピ／イヌダ／いぼころ☆／うぇどねすでぃ／嘘みたいな面白い雑学10選／海沿いパンダ／ウメ／うめやまかなみ／浦見地獄行き／エアコンぶんぶんお姉さん／えぐろ／榎崎ゑゆ子／エルニーニョ／エルフ／おいら／おいらがくさか／おおぞらモードもリ／おかずクラブ／おすましローヒール／おセンチ社会学／悍／オタサーのヒメ／オトメタチ／おなご／おもちの列島／卸売／女学園／おんなbitterな話／かにいくらまくら／歌舞伎・ザ・ファイナル／神様修行中／ガラスの京都／川座かな／川満姫野／カワムラ／河邑ミク／冠婚葬祭獣／ギタラクル／きったん／華奢ライチ／京極／恐縮／暁天／きり／キンタロー。／銀惚／首元水餃子／雲居の空／栗尾真理／黒田虚弱体質／小泉ポロン／恒星ボカン／コガネスタ／獄中結婚／ここだけ天文学／心の瞳／小島あやめ／こじらせハスキー／五反田メロディー／子輝ちゃん／ことのたより／ことりのさえずり／小林アナ／小林ゆう／ごましお／紺野ぶるま／サービスエリア／西園寺おんじ／最強せつこ／サインポール／さとなかほがらか／さとみだ／サバ館／燦々メイデン／三遊間を守る犬／シェマ／信楽もち子／〆シャボン／じゃがいもlover／18才のエビフライ／ショウガールズ／承子クラーケン／少林寺／昭和プリン／シンエサカ／新喜劇女優／翠星の如く／スズマチドオリ／捨てがたき人々／センス爆発女／そのこ／そると／ターリーターキー／大吟嬢／太陽の子供／大陸一派／田植え／竹田こもちこんぶ／たこさんピープル／立川志ら鈴／たなか茜／たまきしおり／たまごおどり／たまゆら学園わたあめりな／チェリーボンボン／ちっぴぃちゃんズ／ちなてい／ちばれみ／茶柱／忠犬立ハチ高／超時空さをぴ／徴税／超来輪／チロリアン太陽／沈黙のカーニバル／月とスッピン／月野とかげ／定食屋のダルメシアン／ディスカバリー25／DISCOいい気持ち／デイドリーム／デデスパ広川／てるてる娘／電気ジュース／点々／土井集合住宅／東京バンビ／都鳥 琴／ともだちパンチ／とりせん／ドレスド／どろだんごの天才いたよね！／とんでもあや／永野詠子／なかよし計画／ ナトゥメ・リサ／南天／にこさ／ニコミハジメテ／ニッチェ／根尾みなみ／ネタみはね／野本／バーバラ鬼頭／ハイカロリーズ／ハイビスカスパーティー／はっぴちゃん。／馬場園梓／ハヤイカガヤイ／はるかぜに告ぐ／はるみ／ぱん／パンダえんぴつ／パンたべる／パンツ万博／ビーマイブレンド／ビキニクリエイター／ひぐちこうめ／膝野サラ／陽だまり閣下／光永／ヒナタルク／ぷぅのはな／福はら777／藤井遥佳／ふたくちソースもんじゃ／双葉／フタリシズカかりこる／ぷぷぷ大東京 りかてぃんガフ／プリンセスはな／フルパワーヨガ／ベイビー小町／ベルサイユ／ぺろぺろ天国／弁才天／変ホ長調／ぼあき。／外村／ほなほなみ／POFFY／ボルサリーノ／ぼる塾／ホロッコこまり／本田兄妹あやの／梵天／ぽんぽん／まいあんつ／まいとえなえ／マカロネード ちょき／牧野ステテコ／マグノリア／マジメイト大槻／マジョリ缶／マダム／松浦景子／マッスルオペラちゃん／まとばゆう／マハラジャまんぼう／まゆこ共和国／マリア／まりんか／まる／まろやか／瑞香理保／水に濡れた犬／みほとけ／紫式部／むろみさ／メイタイブキ／飯食って寝ろ！／メルヘン須長／メロみ～／萌萌愛愛／木製フリーマン／もじゃ／モチダ・ポ・ソフィ／もみちゃん☆ズ／もみもじ／もめんと／百瀬さつき／燃ゆるレジーナ／役所勤め ジム子／やこ／八幡カオル／やました／ヤメピ／ゆずさお／ユニコーン／ゆにばーす はら／指シスターズ／ゆめちゃん／ラメ入り／爛々・萌々／リクチマキ／リチャードソンジリス／リナ☆パチーノ／リリサラ／lil高山／りんりんつんつんりぺつるりんつんひかり／Lunatic／れなちる／わあ／和光／わたなべオーケストラ／ワチュワナドゥ