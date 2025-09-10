「(大谷)翔平を全力投球させることができる段階にきた」　ロバーツ監督の構想と期待

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。投手・大谷翔平について語った。

「翔平を全力投球させることができる段階にきた」

8月27日(日本時間28日)のレッズ戦で749日ぶりの復活勝利を収めた大谷翔平。試合後の大谷の様子について、ロバーツ監督は「翔平の気持ちが高ぶっていたとは思わない」と明かし、「自分の仕事として取り組んでチームの勝利に貢献した。大一番やプレーオフなどでは感情が出るかもしれないが、一つの勝利で過度に感情的になることはないと思う」とコメントした。

また、登板内容について、ロバーツ監督は「今回の登板で興味深かったのはカーブを多く投げてとても成功していたことだ。一番大きな調整はカーブだった」と評価。「リハビリは終わった」「翔平を全力投球させることができる段階にきた」とも語り、「5回で100球投げさせることはしないし、6回を投げる前にいきなり7回を投げさせることもない。でも9月に入れば6回まで投げてほしい」と、期待を寄せていた。

