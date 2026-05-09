西武 vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs 楽天
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天1勝-西武3勝（5/8 楽天2-4西武 (西武)、4/26 西武3-0楽天 (西武)、4/25 西武9-7楽天 (西武)、4/4 楽天2-1西武 (楽天)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 35 22 13 0 .629 -
2 阪神 34 20 13 1 .606 1
3 巨人 34 17 17 0 .500 4
4 DeNA 33 16 16 1 .500 4
5 広島 31 11 18 2 .379 8
6 中日 33 12 21 0 .364 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 34 22 12 0 .647 -
2 ソフトバンク 33 18 15 0 .545 3
3 西武 36 18 17 1 .514 4
4 楽天 34 15 18 1 .455 6
5 日本ハム 36 16 20 0 .444 7
6 ロッテ 33 13 20 0 .394 8